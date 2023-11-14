المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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‏أعلنت مؤسسة الإمارات لتعليم المدرسي، فتح باب التسجيل للتعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2023 - 2024، في 3 مسارات دراسية، وهي: مسار محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي، الذي يستمر التسجيل فيه حتى يوم الجمعة المقبل، ومسار الدراسة المنزلية، ويستمر التسجيل فيه حتى 15 ديسمبر المقبل، في حين يفتح باب التسجيل للمسار الرابع، وهو المسار التطبيقي في المستوى الثالث والرابع للصفين الحادي عشر والثاني عشر، من 8 يناير المقبل، حتى 26 من الشهر ذاته.

ويستهدف مسار محو الأمية، الطلبة من سن 9 سنوات فما فوق، ويقبل فيه كل من تجاوز عمره الحد الأقصى لقبول في التعليم العام والخاص، على مرحلتين، المرحلة التأسيسية والمرحلة التكميلية، وتشمل المرحلة التأسيسية الصفوف من الأول حتى الرابع على سنتين «السنة الأولى والسنة الثانية»، وأما المرحلة التكميلية، فتضم الصفين الخامسة والسادس في «السنة الثالثة».

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المسار العام الأكاديمي، يستهدف الإناث فقط الرغبات في استكمال دراستهن للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويتم دعم المسار بدروس إلكترونية مباشرة عن بعد، ويستهدف المواطنات وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين.

وأما مسار الدراسة المنزلية، فيعتبر برنامجاً تعليماً ذاتياً، يبدأ من الصف السابع حتى الصف الثاني عشر، لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وفق المسار العام، يقدم فيه الدارس امتحانات إلكترونية، وفق النظم المعمول بها في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، دون التقيد بالحضور والانتظام بالدراسة، ويقبل فيه كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول بالتعليم العام والخاص.

ويقبل فيه الإناث والذكور من المواطنين والمقيمين، ويسمح بانتقال الدارسين من مسار الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي، ويشمل فقط المواطنين وأبناء المواطنات. وأما المسار التطبيقي، هو برنامج تعليمي مهني موجهة للذكور الراغبين في استكمال دراستهم في المستوى الثالث، أي الصف الحادي عشر، والمستوى الرابع «الصف الثاني عشر».

إجراءات التسجيل

‏وحددت المؤسسة عدداً من الإجراءات العامة للتسجيل في جميع المسارات، على أن يلتزم بها الدارسون أثناء عملية التسجيل في نظام التعليم المستمر المتكامل، بمساراته الـ 4، وتتمثل في تقديم طلب التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني لخدمة تسجيل وقبول دراسي في التعليم المستمر المتكامل على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعلى ولي أمر الدارس تعبئة الطلب، واختيار المسار والمركز، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، ومن ثم يتولى فريق المؤسسة دراسة الطلب من قبل منسق التعليم المستمر المتكامل، واعتماده عن طريق النظام الإلكتروني خلال خمسة أيام عمل.

كما سيكون التسجيل مجانياً في المسارات الثلاثة (محو الأمية، المسار العام الأكاديمي، المسار التطبيقي)، أما مسار الدراسة المنزلية، يدفع الطالب رسوم التسجيل الدراسي 150 درهماً، حسب الآلية المعتمدة لذلك.

‏وأكدت المؤسسة على أهمية تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج دولة الإمارات من وزارة التربية والتعليم ومن سفارات دولة الإمارات، ووزارة الخارجية بالدولة الصادرة منها الشهادة، وعلى الدارسين الراغبين الالتحاق بالتعليم المستمر في الصفوف (العاشر والحادي عشر والثاني عشر)، ولديهم شهادة من خارج الدولة، يجب عليهم تقديم شهادة معادلة صادرة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

أما الشهادات الدراسية الصادرة من الدول التي لا توجد بها سفارة لدولة الإمارات، يتم تصديق الشهادة من قنصلية الدولة الصادرة منها الشهادة، مع إرفاق كتاب من نفس القنصلية، موجه لوزارة التربية والتعليم بصحة البيانات الواردة فيها، وكذلك من أحد مكاتب وزارة الخارجية لدولة الإمارات.

وأما الطلبة الدارسون غير المواطنين الحاصلون على شهادات من خارج الدولة، الراغبون بالتسجيل في الصف الثاني عشر، والمنقطعون عن الدراسة في السنة السابقة للتسجيل أو قبلها، عليهم إحضار ما يثبت عدم حصولهم على الثانوية العامة بدولهم، معتمدة من وزارة التربية والتعليم بتلك الدولة، ولا تقبل الشهادات أو الوثائق الخالية من درجات مواد درسها الدارس في بلده.

وتدل على نجاحه، حتى لو كانت معتمدة حسب الأصول، وعلى الدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من دولة خليجية، تصديق الشهادات من سفارة الدولة الإمارات من تلك الدول، أما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، يُكتفى بالتصديق على شهاداتهم ووثائقهم الدراسية من دولهم.

‏سن القبول

‏وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سن القبول في التعليم المستمر المتكامل، على أن يكون الحد الأدنى للعمر في السنة الأولى التأسيسية 9 سنوات، والسنة الثانية التأسيسية 10 سنوات، والسنة الثالثة التكميلية 11 سنة، أما الصف السابع 14 سنة، وصف الثامن 15، والتاسع 16، والعاشر 17، والحادي عشر 18، أما الصف الثاني عشر، حددت له الحد الأدنى للعمر 19 سنة.

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