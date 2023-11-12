طلبة يطلقون تطبيقاً يشجع على الاستدامة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أطلق عدد من طلبة جامعة أبوظبي في كلية الهندسة بفرعها في منطقة العين الخضراء، وهم: رفيدة محمد ميمون، ووداد الكب، وعمر أحمد الألفي، وبإشراف الدكتورة رهف عجاج، الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الصحية بالجامعة، تطبيق «مُديم» الذي يهدف إلى تشجيع مُستخدميه من أفراد ومؤسسات على استمرار السعي إلى تحقيق مفهوم الاستدامة.

ويضم التطبيق العديد من المبادرات المدرجة تحت إشراف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مبادرات تخدم المجتمع بجميع شرائحه لتعزيز وتحقيق مفهوم الاستدامة البيئية.

فئات التطبيق

وقالت الطالبة رفيدة محمد ميمون، إن الفئات الرئيسة للتطبيق هي متجر مُديم المُستدام، ويتيح المتجر للفرد شراء المنتجات التي تدعم مفهوم الاستدامة كالخضراوات والفواكه العضوية، إضافة إلى الأسمدة العضوية والأدوات الخام التي تعمل بطريقة لا تؤثر في البيئة، إلى جانب المزرعة المُستدامة، فيمكن للفرد تصميم واختيار نظام متكامل لتحلية مياه البحر باستخدام أنظمة تحلية مجدية تعتمد على الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، واستخدام هذه المياه المحلاة للري الزراعي في المناطق الصحراوية، وإعادة تدوير الطعام وبقايا الحيوانات وتحويلها لسماد واستخدامه لإنتاج المزروعات، كما يمكن تطوير مزارع عمودية داخلية باستخدام تقنيات الهندسة البيئية لزراعة محاصيل متنوعة بكفاءة، إضافة إلى تسخير أحدث التكنولوجيا مثل تقنية الهيدروبونيك لتحقيق أقصى استفادة لأفراد المجتمع.

حساب الكربونات

وأوضحت وداد الكب أن التطبيق يوفر خاصية حساب الكربونات البيئية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك للتقليل من تأثيرها في البيئة، إضافة إلى التوعية المجتمعية بخطورتها وأهمية الحد منها، وأضافت: يتيح التطبيق عبر هذا الخيار القدرة على حساب البصمة الكربونية للمواد الغذائية والمواصلات والنفايات، وذلك عبر التعرف إلى المواد عبر الكاميرا في الهاتف، ومن ثم تحليلها وإظهار المعلومات التي تتعلق بالبصمة الكربونية الخاصة بها.

وأشار عمر أحمد الألفي إلى أن مستخدم التطبيق يستطيع الدخول لأكاديمية مُديم للقراءة والاطلاع على أهم الكُتب والبحوث والتقارير المتعلقة بمجال الاستدامة، كما يضم التطبيق برنامج المكافآت الخضراء، الذي يمنح مستخدميه مكافآت، وتم تخصيص جزء من المكافأة للتشجيع على الحفاظ على البيئة.

وقالت الدكتورة رهف عجاج المشرفة على التطبيق: إن الهدف من التطبيق التركيز على بناء جيل يركز على مفهوم الاستدامة ويعمل على تطبيقه في شتى المجالات، وتعريف الجمهور بالخطى الرائدة للدولة في مجال الاستدامة.

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