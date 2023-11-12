جامعة دبي تنظم مسابقة في مهارات الرياضيات لطلبة المدارس الثانوية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي مسابقة علمية في مهارات الرياضيات باسم «كويس بي» بحرمها في مدينة دبي الأكاديمية لطلبة المدارس الثانوية.

وأشرف على المسابقة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة وشارك فيها 11 فريقاً من طلبة المدارس الثانوية، وضمت الفرق 33 طالباً وطالبة - من الصفوف 10 و 11 و 12 في الدولة، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة دلهي الخاصة وحصلت على جائزة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم وحصلت المدارس المشاركة على جوائز مالية وعينية وشهادات تقدير.

وأكد الأستاذ الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية خلال حضوره افتتاح هذه الفعالية نيابة عن الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة أن الجامعة ترحب دائماً بالطلبة المتميزين والمتفوقين، وأن المسابقة تساهم في تعزيز مهارات وقدرات طلبة المدارس الثانوية وتحفيزهم على التعلم والإبداع والابتكار وزيادة مهاراتهم وحصيلتهم المعرفية، واكتشاف المتفوقين من الطلبة المتنافسين وتعزيز المسؤولية المجتمعية في جامعة دبي. ونظمت الجامعة المسابقة بهدف مساعدة طلبة المدارس على إتقان وتطوير مهاراتهم التطبيقية والبحثية.

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