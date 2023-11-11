«نيويورك أبوظبي» تفتح باب التقديم لبرنامج الفنان المقيم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج الفنان المقيم في المركز لمدة عام واحد. ويجمع برنامج الفنان المقيم الفنانين والعلماء لدعم الابتكار من خلال تشجيع التعاون والتواصل والتفاعل والتعلم المشترك، ويتضمن دور الفنان التعاون مع العلماء خلال عملهم في أحد أبحاث مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية على الأقل.

ويجب أن تتضمن طلبات التقديم نسخة عن السيرة ذاتية ووصفاً لرؤية الفنان مع موجز للمشاريع السابقة (500 كلمة) ووثيقة pdf تحتوي على صور أو روابط للأعمال الفنية الحديثة، فيما يستمر التقديم حتى الأول من ديسمبر 2023.

وتأسس مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي في عام 2012 لتطوير بيئة بحثية عالمية المستوى في جامعة نيويورك ودولة الإمارات. ويتضمن مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية مجموعة متنوعة من البرامج البحثية الموجهة حول اتجاهين رئيسيين وهما «الطب الحيوي والصحة» و«التكيف البيئي والاستدامة».

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