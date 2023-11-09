مدارس في أبوظبي تدرب طلبتها على نماذج امتحانات الفصل الأول

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكدت مدارس خاصة في أبوظبي، تدريب طلبتها على نماذج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024/2023، والذي يشمل منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية.

وقال مديرو مدارس إن الاستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تسير بشكل جيد، حيث عملت على التنسيق مع الطلبة الذين لهم عذر يمنعهم من الحضور المباشر إلى لجان الامتحانات، أو ممن لديهم عذر مرضي، وحاصلين على موافقة دائرة التعليم والمعرفة، أما الطلبة العاديون في الثانوية العامة، فمن المقرر أن يخوضوا تجربة الامتحانات عبر لجان خارجية في مدارس أخرى، وفق التعميم المرسل من وزارة التربية والتعليم والخاص بالمنهاج الوزاري.

وأوضحوا أن الاستعدادات بشكل عام، تشمل التدرب على نماذج الامتحانات، وتكثيف الحصص الدراسية، وأيضاً تهيئة الطلبة للامتحانات عبر المنصات المدرسية المعتمدة من المدارس، بالإضافة إلى تجهيز اللجان والمراقبين.

ومن المقرر أن تدشن امتحانات «الوزاري» 24 نوفمبر الجاري، على أن يسبقه تسليم المهام والمشاريع النهائية من 20 حتى 23 من الشهر الجاري، وبحسب التقويم المدرسي المعتمد من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، فإن امتحانات المناهج الأجنبية ستبدأ 15 نوفمبر الجاري من الصفوف 2 وإلى 6، على أن تدشن امتحانات الصفوف من 7 وإلى 12، 27 من الشهر الجاري، وحتى 8 ديسمبر المقبل.

ووفق التقويم المدرسي لمدارس خاصة في أبوظبي، والمعتمد من دائرة التعليم المعرفة، فإن إجازة الشتاء ستبدأ من 11 وإلى 29 ديسمبر المقبل، وسيكون يوم الاثنين 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية، وفي السياق، شددت إدارات المدارس على أولياء الأمور بأهمية تنظيم العطلة السنوية في هذه التواريخ، لضمان عودة أولادهم إلى مقاعد الدراسة 2 يناير المقبل.

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