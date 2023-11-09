5 آلاف طالب من الحلقتين الثانية والثالثة في برنامج «تكوين»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يشارك 5 آلاف طالب وطالبة من الحلقتين الثانية والثالثة من المدارس الحكومية على مستوى الدولة في برنامج «تكوين» الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير، لتنمية القدرات المعرفية والمهارات الحياتية والاجتماعية والعلمية، ولتقديم الإرشاد الأكاديمي الذي يساعد الطلاب على تحقيق طموحاتهم الوظيفية المستقبلية، عبر إشراكهم في العديد من البرامج والدورات التدريبية بعد ساعات الدوام.

كما يعزز البرنامج من دور الأنشطة اللاصفية والفعاليات التي تركز على مهارات المستقبل، فضلاً عن تعزيز قدرات الطلبة في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم باعتبارها مواد أساسية تدعم تقدم الطلبة في المدارس.

وتنطلق المرحلة الأولى من برنامج «تكوين» الوطني في أحد مجمعات زايد التعليمية، على أن يتوسع على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة عبر افتتاح عدد من المراكز موزعة على مستوى الدولة، وستوفر هذه المراكز للطلبة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تم إعدادها لتناسب الفئات العمرية للطلبة والمرحلة الدراسية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من البرنامج.

وقال محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في المؤسسة: «تكوين» يعكس التزام المؤسسة بتمكين طلبة المدارس الحكومية في مختلف الجوانب المعرفية والمهارية والحياتية، وإيماناً بأن المدرسة هي الحاضنة الأولى لإبداعات وابتكارات الطلبة مبيناً أن البرنامج سيركز على الارتقاء بالأداء الأكاديمي وتنمية مهارات الطلبة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تقديم الاستشارات والإرشادات.

من جهتها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير، «نسعى من خلال البرنامج الذي يعتبر جزءاً من المسؤولية الاجتماعية إلى توفير منصة قوية لتمكين الطلبة من الاستمرار في التعلم والتفوق في بيئة أكاديمية غير تقليدية»

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