«تعليم» تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 24 من نوفمبر الجاري، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، باستثناء الصف الثاني عشر للمسار التطبيقي تنطلق امتحاناتهم في تاريخ 27 من الشهر الجاري، ويسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من 20 إلى 23 من الشهر نفسه.

وحددت المؤسسة 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقيا والكترونيا للصفين الخامس والتاسع للمسارين ( العام و المتقدم) خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقيا و الكترونيا حسب المادة و الصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام و الخاص المطبق لمنهاج الوزارة، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية، وبحسب الموجهات تجرى الامتحانات التي يؤديها طلبة الثاني عشر "كتابياً والكترونياً" على فترتين، إذ خصصت المؤسسة الفترة الأولى للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف تبدأ في 12 ظهراً لغاية 1:30، فيما تبدأ الفترة الثانية للاختبار الكتابي ولمدة ساعة من 1:30-2:30 .

وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر كتابي إلكتروني.

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم يوم 24 من الشهر الجاري، بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، والأحياء للنخبة، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر نفسه، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة اللغة الإنجليزية، وفي تاريخ 28 يؤدي طلبة المسارات الثلاثة امتحان اللغة العربية، وفي 4 من ديسمبر، يتقدم الطلبة لامتحان الرياضيات ، و في 5 ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، وفي 6 من الشهر ذاته يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية، و يختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الثلاثة ( العام و المتقدم و النخبة) امتحاناتهم بمادة الكيمياء أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في 27 نوفمبر الجاري ، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة الانجليزية، ويؤدون امتحان اللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر نفسه، ويمتحنون في 4 من ديسمبر مادة الرياضيات التطبيقية، و5 من الشهر ذاته يمتحنون مادة الدراسات الاجتماعية و يختتمون امتحاناتهم في 6 ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.

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