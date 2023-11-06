التعليم عن بُعد في مدارس بالفجيرة لعدم استقرار أحوال الطقس

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عممت مدارس في الفجيرة من خلال البريد الإلكتروني، ورسائل نصية إلى أولياء الأمور، تفيد بتحويل الدراسة الصفية بشكل مؤقت اليوم إلى نظام التعليم عن بعد، بسبب أحوال الطقس وتأثيرات الحالة المدارية التي سادت المنطقة، حتى استقرار حالة الطقس، وذلك في إطار توفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة لـ «البيان»، أن أجهزة البلدية تحركت على الفور في ظل تقلبات الطقس التي تسود البلاد، وذلك بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة ومؤسسة الموارد الطبيعية، وبالتنسيق مع شرطة الفجيرة والدفاع المدني، حيث قامت بتوزيع معدات الشفط والتناكر على الأماكن المنخفضة والأحياء السكنية التي ارتفع فيها منسوب المياه، بفعل هطول أمطار شديدة الغزارة، لافتاً إلى أنّ عدداً من المناطق مثل الفصيل وسكمكم والرغيلات غمرتها مياه الأمطار، وجرى التعامل معها وفق آلية عمل سريعة باتخاذ أعلى المعايير في حالات الطوارئ بمواجهة الحالات التي تشهد تجمعات المياه أثناء الأمطار الغزيرة، بتصريفها باستخدام مضخات سحب المياه، لإعادة انسيابية حركة السير في الطرق وتأمين سلامة قاطني الأحياء السكنية.

وأكد الأفخم، الحرص على متابعة الحالة الجوية من المركز الوطني للأرصاد الجوية، مع تشكيل فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة مع جاهزية الفرق للتعامل مع الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، وفرق العمل على استعداد لتلقي أي بلاغ حول تجمعات المياه بالتواصل على الرقم المجاني لطوارئ البلدية 80036.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز