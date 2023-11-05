مدارس تطالب أولياء الأمور بتحديث الملفات الصحية لأبنائهم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة و نورا الأمير

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طالبت مدارس حكومية وخاصة أولياء أمور الطلبة بتحديث الملفات الصحية لأبنائهم، وإخطار العيادات المدرسية بالتاريخ المرضي، وأي أمراض مزمنة مصاب بها أي طالب.

وذلك بهدف تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية للطلبة، داعية إلى تعاون أولياء الأمور مع المدارس، لتمكينها من توفير بيئة صحية آمنة لجميع الطلبة بمختلف المراحل التعليمية.

وأكدت الدكتورة سامية محمد صالح نوري بمدرسة المعارف الخاصة أهمية تحديث الملف الصحي للطلاب، ليتضمن كل المعلومات عن التاريخ المرضي للطالب أو الطالبة، وكذلك تاريخ التطعيمات، والأدوية التي يستخدمونها، فضلاً عن الإبلاغ الحساسيات أو الأمراض المزمنة، التي من الممكن أن يكون مصاب بها الطالب.

ولفتت إلى أن المدارس تعمل على توزيع نماذج تحديث الملفات الصحية على أولياء الأمور، وتشجيعهم على تحديث المعلومات بانتظام، موضحة أن العيادات المدرسية تقدم الرعاية الوقائية والطبية السريعة للطلبة، من أجل المحافظة على صحتهم خلال وجودهم في المدرسة.

وأفادت الدكتورة سامية محمد صالح نوري بأن المدارس لا يمكن أن توفر خدمة صحية متكافئة إلا في حال كانت على علم بالحالة الصحية لكل طالب من خلال ملفه الصحي، داعية إلى تعاون أولياء الأمور مع المدارس، لتمكينها من توفير بيئة صحية آمنة لجميع الطلبة.

من جانبها، قالت الدكتورة افشان بيبي بمدرسة دبي الأمريكية: «يلعب الإبلاغ عن الأمراض المزمنة دوراً حاسماً في توفير الرعاية الصحية الملائمة للطلاب، مؤكدة أنه عندما يتم إبلاغ المدرسة عن وجود طالب يعاني من مرض مزمن، يمكن للمدرسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمه وتلبية احتياجاته الخاصة».

وتابعت: «تتضمن هذه الإجراءات ترتيبات خاصة للأدوية أو العلاج، وتوفير إرشادات للمعلمين حول كيفية التعامل مع الحالة الصحية للطالب، فضلاً عن المساعدة في تحسين أداء الطلاب».

وفي سياق متصل، كشفت إدارات مدرسية عن 8 مهام رئيسية للعيادات المدرسية، حددتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدور المنوط بولي الأمر، إذ تشمل المهام إجراء الفحوص الوقائية السنوية شاملة قياس الوزن والطول، ومعدل كتلة الجسم وحدة الإبصار وتمييز الألوان وضغط الدم، وتحويل الطلبة الذين يعانون من أي نتائج غير طبيعية إلى المراكز الصحية التابعة لها.

ومتابعة نتائج التحويلات، كما تشمل المهام تقديم الإسعافات الأولية للطلبة، والتحويل للمراكز الصحية أو أقسام الطوارئ بالمستشفيات عند الضرورة، أو في حال تعرض الطالب لأي حالة طارئة تستدعي النقل الفوري مع إعلام ولي الأمر بذلك، إضافة إلى إعطاء التطعيمات لجميع الطلبة المستهدفين في الصفوف الأول والثامن والحادي عشر، وكذلك من لم يتم تطعيمهم في السنوات السابقة من هذه الفئات المستهدفة.

ومن المهام الأساسية للعيادات المدرسية أيضاً متابعة النتائج الطبية غير الطبيعية، من خلال التواصل مع ولي الأمر.

دعوة

ودعت العيادات المدرسية إلى التزام أولياء الأمور بـ 6 أمور رئيسية، لتعزيز البيئة الصحية الآمنة بالمدارس، والتي تتضمن إبقاء الطالب في البيت في حال ظهور أعراض المرض عليه كالحرارة العالية أو إصابته بمرض معدٍ، أو ألم شديد، أو احمرار في العيون، وفي حال تم ملاحظة أي أعراض داخل المدرسة يتم الاتصال الفوري بولي الأمر أو من ينوب عنه، لاصطحاب الطالب إلى مراكز الرعاية الصحية.

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مهام رئيسية للعيادات المدرسية حددتها «الإمارات للخدمات الصحية»

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مهام أساسية لأولياء الأمور تعزز البيئة الصحية الآمنة بالمدارس

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