عمار النعيمي يطلع على إنجازات جامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان.

وأشاد سموه في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، بالمستويات التي وصلت إليها الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية، كإحدى مؤسسات التعليم العالي المتميزة والرائدة على مستوى المنطقة والعالم، لتحقيق رسالتها بتخريج أجيال وقيادات على مستوى عالٍ من التعليم.

واطلع سمو ولي عهد عجمان، على عدد من إنجازات الجامعة في المجالات المختلفة، التي تعكس جودة مخرجاتها التعليمية، بعدما ارتقت إلى المرتبة الثانية والعشرين، حسب مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات في المنطقة العربية لعام 2024، محققة بذلك تقدماً بارزاً بخمس مراتب، مقارنة بالعام الماضي.

وحققت الجامعة أيضاً إنجازاً آخر، بعدما تم إدراج 11 عضواً من أعضاء هيئتها التدريسية بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2 من علماء العالم لعام 2023.. وهي القائمة التي تضم نخبة من الباحثين ممن لديهم منشورات علمية ذات اقتباسات عالية. وحصدت جامعة عجمان، «جائزة التميز» من قِبَل المركز الوطني للبحوث الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم تصنيفها ضمن أفضل 10 مؤسسات في الدولة في فئتَي البحوث الصحية والبحوث الطبية.

وجرى خلال الاجتماع، تسليط الضوء على جهود الجامعة لتأهيل الطلبة لسوق العمل، والتي تُعد النقطة المحورية لخطتها الاستراتيجية 2022-2027، وتجسد هذا الالتزام من خلال إطلاقها «مبادرة مسار للتميز الوظيفي».

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن هذه الإنجازات المتميزة، تعكس بوضوح التزام جامعة عجمان الراسخ، بتقديم برامج تعليمية وأكاديمية عالية الجودة، حتى أصبحت منارة بارزة في ميدان التعليم عالمياً، منوهاً بجهود الجامعة لتحقيق التميز في ميدان التعليم والبحث العلمي، من خلال تبنيها رؤى رائدة، تهدف إلى إعداد جيل من الخريجين يتمتعون بالتميز الأكاديمي، ومهارات قيادية قابلة للتطبيق في سوق العمل. وشهد الاجتماع، الاطلاع على تقارير رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الأمناء، بخصوص الشؤون الأكاديمية والمالية والتدقيق، إضافة إلى التواصل المجتمعي.

وناقش المجلس، العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة عجمان، واعتماد عدد من السياسات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة.

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