جامعة دبي تستعرض موازنة 2024

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس أمناء جامعة دبي اجتماعاً، برئاسة ماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس الأمناء، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، تم خلاله الموافقة على التقرير المالي والإداري حتى سبتمبر الماضي، واستعراض موازنة الجامعة لعام 2024.

وقدم التقرير الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، وقدم كذلك تقريراً عن البرامج والفعاليات والأنشطة والإنجازات، التي تحققت في المجالات الأكاديمية والإدارية والمؤتمرات الدولية، التي نظمتها الجامعة، والوفود التي زارتها خلال العام الجاري، والتي تأتي جميعها في إطار حرص الجامعة على التميز والمحافظة على جودة التعليم، ومواكبة كل جديد في مجال التعليم الأكاديمي، إضافة إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع.

كما تضمن التقرير، البرامج الجديدة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، التي طرحتها الجامعة اعتباراً من العام الأكاديمي الجاري، والتي تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة.

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