أكاديميون وطلبة: «نجاح أبوظبي» منصة للتعرف على الحياة الجامعية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد أكاديميون وطلبة خلال معـرض نجاح أبوظبي المختتم بأرض المعارض أخيراً أنه منصة للتعرف المباشر على الحياة الجامعية.

حيث يقدم عبر مسؤولي الجامعات تصورات مستقبلية لسوق العمل ومهن المستقبل، وإتاحة فرص للتعرف على برامج القبول لدى الجامعات.

برامج دراسية

وقال د. أنس النجداوي مدير حرم جامعة أبوظبي في دبي إن المعرض الذي يقام بشكل سنوي يعتبر منصة مهمة تتيح للجامعات التواصل والتفاعل عن كثب مع الطلبة وأولياء الأمور، ومن خلاله تمكنا من تسليط الضوء على أبرز البرامج الدراسية المتخصصة المعتمدة محلياً ودولياً والبرامج المبتكرة التي تواكب متطلبات سوق العمل وتحاكي متطلبات المستقبل وتلبي أجندة الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

بدوره، قال أحمد سامي البارودي مسؤول القبول في جامعة زايد: إن الحرم يضم قرابة 7 آلاف طالب في أبوظبي و500 ألف في دبي، لمختلف الجنسيات ولتخصصات متنوعة، حيث تحرص الجامعة على مواكبة متطلبات سوق العمل وتغيير البرامج بحيث تواكب التحديثات الدولية وتحقق مخرجات تعليم متميزة.

اختيار

وأكد طلبة مشاركون في المعرض وهم: عبدالرحيم نور وحمد المهيري من جامعة «السوربون أبوظبي»، ومحمد المزروعي «جامعة أبوظبي» أن المعرض السنوي يتيح للطلبة فرصة التمييز بين التخصصات التي تطرحها الجامعات والكليات، مما يعزز اختيار التخصص المناسب لسوق العمل.

وأشاروا إلى أن استفساراتهم تتبلور حول شروط القبول الجامعي بما في ذلك استيفاء المعايير الخاصة باختبارات «إم سات» واختبارات المناهج الأجنبية، أو خضوع الطالب لعام تأهيلي في حال عدم تقدمه لإنجاز «إم سات».

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