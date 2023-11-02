«تعليم» تدرب 4200 من كوادر المدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نفذت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مبادرة تدريبية خلال المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في نسخته السادسة عشرة، الذي انطلق أول من أمس في مركز دبي التجاري العالمي ويختتم فعالياته اليوم، واستهدفت تدريب 4200 من الكوادر التعليمية من مختلف المدارس الحكومية على مستوى الدولة بواقع 1700 يومياً ولمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التعليمية والتعليم المستدام.

وتهدف المبادرة إلى تدريب وتطوير قدرات المعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا التعليمية المتقدمة وتوظيفها لجعل المدارس مستدامة بمعدل 8 ورش يومياً.

وأكدت المؤسسة التزامها بالتعليم المستدام وبرسم رؤية شاملة لمستقبل قادر على مواجهة تحديات العالم المتغير من خلال تبني مبادئ مستقبل التعليم والتعلم المستدام، وطرق ترسيخه في الممارسات اليومية لقادة المدارس والمعلمين، ورفع كفايات الكوادر التعليمية وتمكينهم من كل مهارات التعليم المستدام لتمهيد الطريق نحو غد أكثر إشراقاً ووعياً للطلبة.

وتركز محاور التدريب على ربط مفاهيم التعليم الأخضر والتنمية المستدامة بالتطورات في مجال التكنولوجيا، والتعليم الأخضر والمدارس المستدامة، إلى جانب تنمية المهارات والقادة في التربية والتعليم وعقلية النمو والرفاهية وجودة الحياة وابتكارات التعليم، إلى جانب الوقوف على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وتأثيرها الإيجابي على تحسين عملية التعلم وتطوير المهارات الأساسية للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تناولت الورش تطبيقات التكنولوجيا في إنشاء وتشغيل المدارس المستدامة، مما يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المجال التعليمي.

واعتبرت المؤسسة أن هذا المعرض فرصة مهمة للمعلمين للتعرف على أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مجال التعليم، وتبادل الخبرات والمعرفة مع أقرانهم والمتخصصين في المجال.

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