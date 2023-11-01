انتخاب مجلس الدارسين الجديد في جامعة حمدان الذكية

المصدر: دبي - البيان

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شارك دارسو جامعة حمدان بن محمد الذكية في انتخاب مجلس الدارسين الجديد، لدعم الجامعة في تحقيق رؤيتها ورسالتها، والعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف المتناسقة مع استراتيجية الجامعة.

ويلعب المجلس، الذي تم تشكيله عقب انتخاب الأعضاء، دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الجامعة من خلال المساهمة الفعالة في عملية صنع القرار وحضور الاجتماعات المهمة، بما يضمن تمثيل الدارسين في عملية حوكمة مؤسستهم التعليمية، حيث يضم غيث الغيثي رئيساً للمجلس، وإسراء الكو مساعداً للرئيس، وشيخة الفلاسي أميناً للسر، إلى جانب الأعضاء المنتخبين، وهم مريم يوسف، ومحمد الأنصاري، وسيدة الهلالي، وأحلام الزرعوني، ووسنا الكروي.

وأشار الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، إلى أن تشكيل هذا المجلس يأتي في إطار التزام الجامعة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم للمساهمة في الارتقاء بتجربة التعليم العالي، ضمن جهود الجامعة لإرساء دعائم منظومة تعليمية تنمي المواهب والمهارات والسعي نحو منظومة تعليمية أكثر تنافسية واستدامة والإسهام بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات أجندة دبي ورؤية الإمارات.

وأضاف الدكتور العور أن الجامعة تنظر بعين الثقة إلى المجلس الجديد، وتؤمن بقدرته على تعزيز التناغم والتفاهم والتواصل والتعاون الفعال بين الدارسين والمجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال، بما يقدم لهم الدعم في مختلف مجالات القيادة والبحث والتطوير، وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل الإمارات بسواعد أبنائها الموهوبين.

من جانبه، أكد غيث الغيثي، رئيس المجلس، أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة الذكية في سبيل التغلب على عقبات التعليم التقليدي هي ما جعلها تتبوأ اليوم هذه المكانة من التفرد والاختلاف، وأشار إلى أن تشكيل هذا المجلس يعكس رغبة الجامعة المستمرة في إشراك دارسيها باتخاذ القرارات التحسينية والاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم.

ويؤدي مجلس الدارسين في الجامعة الذكية العديد من المهام والتي تسهم في تطوير قدرات الدارسين للعمل كسفراء لجامعة حمدان بن محمد الذكية والمشاركة في الاجتماعات الدورية مع الإدارة العليا للجامعة، كما يؤدي دوره في المساهمة في صنع القرار وتعزيز التواصل الفعّال بين الدارسين أنفسهم من جهة والدارسين وإدارة الجامعة من جهة أخرى، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الجامعة.

وتقع على عاتق رئيس مجلس الدارسين، مهام متنوعة، منها تمثيل الدارسين أمام الجامعة، إلى جانب تقديم الآراء والاقتراحات إلى الإدارات المعنية، وتطوير خطة العمل وإعداد التقرير المرحلي. بينما يؤدي مساعد رئيس المجلس دوراً مهماً في تنسيق أنشطة المجلس والدعوة لعقد اجتماعاته وإعداد جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات، إضافة إلى المساهمة في تطوير الخطة والتقرير المرحلي.

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