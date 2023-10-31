معرض «نجاح أبوظبي» للتعليم يستعرض برامج وتخصصات جديدة للطلبة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض «نجاح أبوظبي» أمس بأرض المعارض «أدنيك»، وتفقد معاليه أجنحة الجامعات المشاركة، وتعرف على البرامج الدراسية المختلفة والتخصصات الجديدة التي تم طرحها للطلبة.

ويهدف المعرض، إلى استقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها، وتعريفهم بالفرص والمجالات الدراسية والمهنية المختلفة.

ومن أبرز الفعاليات التي تضمنها المعرض «منصّة مركز النجاح» التي تستضيف أكثر من 30 ندوة، ومحادثات حيّة من قِبل كبار المتخصّصين في التعليم العالمي.

حيث تهدف إلى توعية الطلبة حول التخصّصات الحديثة والناشئة، إضافة إلى اطلاعهم على المجالات الحاليّة التي توفّر آفاقاً وظيفيّة واعدة وتمكين الطلبة وتزويدهم بالأدوات والموارد والمعارف التي يحتاجونها لتخطيط رحلتهم الفرديّة نحو تعليم عالي الجودة.كما يتضمّن المعرض منتدى مرشدي المدارس الذي يُعدّ فعاليّةً بالغة الأهميّة.

حيث يوفّر للمرشدين الأكاديميين فرصاً فريدة لتعزيز العلاقات الدائمة مع زملائهم المعلمين، كما سيدرس عن كثب مختلف موضوعات واتجاهات التعليم العالي، ويقدّم في الوقت نفسه فرصاً مميّزة للتواصل والتعلّم من بعض أفضل الأسماء المعروفة في القطاع.

من جهتها قالت ديمة السعدي، مديرة فعاليات بمعرض نجاح، إنه فرصة لأبنائنا الطلبة وأسرهم للتعرف على المسارات الجامعية، والتنقل بين أجنحة العارضين من مؤسسات التعليم العالمي للحصول على معلومات كافية حول التخصصات المتوفرة في الجامعات وشروط القبول، بالإضافة إلى المنح الدراسية والمالية، والإجابة عما يشغل بال الطلبة وذويهم عن التخصصات والبرامج الجامعية والتدريبية.

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