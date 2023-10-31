جامعة الإمارات تناقش مؤشرات تصنيف 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات برئاسة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، اجتماعه الأول للعام الأكاديمي 2023 - 2024، على شكل خلوة استمرت يومين في مدينة أبوظبي.

وناقش المجلس، مؤشرات التصنيف العالمي، والإجراءات الموصى بإدراجها في الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تهدف إلى تعزيز أدائها الأكاديمي والبحثي، وتوسيع نطاق الاعتماد الدولي للجامعة وتعزيز سمعتها.

واستعرض المجلس عدداً من المبادرات الحالية لحكومة الدولة المتعلقة بدور التعليم العالي في تطوير اقتصاد المعرفة في الدولة، لتبادل الآراء حول أهمية تمويل التعليم العالي.

واستعرض المجلس مؤشرات الأداء المالي للجامعة للربع الثالث من 2023 وأهم الملاحظات والتوصيات، كما تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2022.

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