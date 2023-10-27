جامعة حمدان بن محمد الذكية تشارك في معرض تعليمي وتطلق برنامج ماجستير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن مشاركتها في معرض نجاح للتعليم والتدريب في أبوظبي 2023، لإطلاق برنامجها الجديد «ماجستير التربية في تصميم وتكنولوجيا التعلم»، المقرر طرحه في ربيع عام 2024. ويأتي هذا البرنامج إضافة جوهرية للبرامج الأكاديمية التي ترتكز على رؤية الجامعة الهادفة لإحداث تحول شامل في أساليب التعلم والتعليم بمواكبة التقنيات الحديثة.

التعليم الذكي

كما تستعرض الجامعة خلال مشاركتها خبراتها في قيادة الابتكار في التعليم الذكي، تعزيز التعليم الذكي المستدام وتوفير فرص فريدة للتعلم مدى الحياة.

وأكدت الجامعة التزامها بدعم وتمكين جيل الشباب وتهيئة فرص استثنائية لهم لبناء مستقبل مزدهر، من خلال المساهمة في تحقيق أهدافهم المهنية بالاستفادة من أحدث التقنيات والأساليب في مجال التعليم، كما توفر أيضاً الفرصة المثلى للمشاركين للالتقاء بمسؤولي القبول والتسجيل بالجامعة، وتقدم معلومات حول متطلبات وإجراءات القبول والفرص التعليمية وبرامج التطوير المهني المتاحة.

وقال البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: «مشاركة الجامعة في المعرض تجسد جهودها لاستقطاب الدارسين المتميزين، وإطلاع الجمهور على أحدث تقنيات التعلم، إلى جانب غايات أخرى لا تقلّ عنها أهمية».

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