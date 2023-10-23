«حمدان الذكية» تبرم شراكة لتعزيز الابتكار في التعلُّم

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية شراكة استراتيجية مع «نوليدج إي» (Knowledge E)، إحدى الشركات الرائدة في توفير المحتوى العلمي وحلول الموارد الرقمية، وخدمات النشر وحلول تكنولوجيا البرمجيات الخدمية والتدريب التعليمي.

وتجسد هذه الشراكة التزام الجامعة الراسخ بقيادة الابتكار في التعليم الذكي وإعادة رسم ملامح مستقبل التعليم.

ووقّع مذكرة التفاهم الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية لقطاع تطوير الدارسين، وكامران روبرت كاردان، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة نوليدج إي.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين ضمن عدة مجالات رئيسية، منها رقمنة المحتوى، وبرامج التعلّم الذاتي، وإدارة منظومة المجلات الأكاديمية المحكّمة الخاصة بالجامعة، والموارد المكتبة التي تشمل قواعد البيانات والكتب الدراسية، إضافة إلى خدمات النشر والموارد الإلكترونية والتكنولوجيا المكتبية.

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