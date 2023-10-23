طلاب يابانيون في يوم دراسي بمدارس «حماية»

المصدر: دبي - البيان

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قضى طلبة مدرسة هيروشيما ناجيسا في اليابان يوماً دراسياً كاملاً مع طلبة مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، بدءاً من الطابور الصباحي وعزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والياباني، مروراً بحضور حصص دراسية علمية متخصصة، وانتهاءً بممارسة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة.

والتقى اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، وفد مدرسة هيروشيما ناجيسا اليابانية، الذي ضم 14 طالباً وطالبة ومرافقيهم، وذلك في مدارس حماية للتربية والتعليم للبنين والبنات، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور المقدم عبدالله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، والنقيب محمد أحمد بن شفيا، وجمال الشيبة، مدير مدارس حماية للبنين، وشمسة أحمد السويدي، مدير مدارس حماية للبنات بالوكالة، والهيئات الإدارية والتدريسية لمدارس حماية.

ورحب اللواء السويدي بوفد مدرسة هيروشيما ناجيسا، مؤكداً حرص مدارس حماية على تعزيز العلاقات ومد جسور التواصل.

وقدم شرحاً للوفد الطلابي عن نشأة مدارس حماية وأهميتها في ترسيخ السعادة لدى موظفي شرطة دبي ووضعها في قائمة الأولويات، بهدف خلق بيئة عمل إيجابية وسعيدة محفزة على الإبداع، مستعرضاً إحصاءات مدارس حماية خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد المنتسبين لمدارس حماية خلال العام الدراسي 2023 - 2024، 2330 طالباً وطالبة، موزعين على 5 مدارس، منها مدرستان للبنين، ومدرستان للبنات، وروضة للأطفال.

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