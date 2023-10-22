المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت التربوية إيميلي سميث، مديرة مرحلة الروضة في مدرسة جيمس متروبول موتور سيتي، لـ«البيان» أن هناك 9 مهارات يكتسبها الطفل عند إلحاقه برياض الأطفال أو بالتعليم المبكر من الولادة وحتى بلوغه 5 سنوات، لافتة إلى أهمية أن يتعرف الأهل تلك المهارات التي تتمحور حول التواصل، والتطور الشخصي والاجتماعي والعاطفي، والنمو والتطور الجسدي.

كما تشمل تلك المهارات معرفة القراءة والكتابة، ومهارات الرياضيات الأساسية، وفهم العالم، والفنون والتصاميم التعبيرية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى التنظيم والروتين، والاستقلال والرعاية الذاتية، والنمو والتطور العاطفي، والتطور اللغوي.

وأفادت سميث، بأن الأطفال يكتسبون مهارة الاستماع والكلام وفهم اللغة، ما يسهم في تطوير المفردات ومساعدتهم على سرد القصص وتعزيز مهارات القراءة المبكرة، كما يتم صقل المهارات الحركية الكبرى والدقيقة عبر أنشطة التسلق والرسم، وتطور مرحلة رياض الأطفال الإدراكي والوعي الذاتي، موضحة أن الأطفال يتعلمون كيفية إدارة عواطفهم، وبناء العلاقات، ليصبحوا أكثر استقلالاً، كما يتعلمون تقييم الأخطار عبر الأنشطة التي يقومون بها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز