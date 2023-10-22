جامعيات يطالبن بترجمة توصيات مؤتمر «الجيوفيزياء الهندسية» لتطبيقات عملية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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يصنف المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية ضمن أفضل خمسة مؤتمرات على مستوى العالم في مجال الجيوفيزياء الهندسية، لما يقدمه من مخرجات بحثية استثنائية.

وأكد عدد من الطالبات المتخصصات في «علوم الأرض» والمشاركات في الدورة السابعة للمؤتمر بجامعة الإمارات لـ «البيان» أن المؤتمر أصبح وبجدارة مركزاً رائداً للمعرفة وتبادل الخبرات العالمية.

وطالبن بترجمة التوصيات العلمية للمؤتمر لتطبيقات عملية، إلى جانب أن تأخذ الجهات المعنية على عاتقها إعداد جيل من الباحثين المؤهلين في الجيوفيزياء الهندسية.

قفزات استثنائية

وقالت الطالبة هند سهيل زهران: «لم نتردد مطلقاً كطالبات متخصصات في علوم الأرض بجامعة الإمارات في المشاركة بالمؤتمر، وحضور الجلسات الخاصة، لما يتسم به من مكانة علمية وعالمية، حيث استطاع ومنذ انطلاقته أيضاً في أن يسهم في بناء العلوم وتطوير المعارف ذات الصلة بالجيوفيزياء الهندسية، من خلال مخرجات علمية، وتوصيات تسهم في تحقيق قفزات استثنائية في التنمية المستدامة».

وأوضحت الطالبة فاطمة عيسى أنها استفادت من الأوراق العلمية التي تم عرضها من قِبل المتخصصين والخبراء المشاركين في المؤتمر.

وأشارت الطالبة نورة سيف الكعبي إلى أن تخصصها في قسم علوم الأرض بجامعة الإمارات جاء بناءً على وعي وإدراك بأهمية مشاركة الجيولوجيين من أبناء الدولة في هذا التخصص المهم، حيث إن دراسة علوم الأرض أو الجيولوجيا لم تعد محصورة في تخصصات محددة، بل باتت لها تطبيقات عملية كثيرة في مختلف مجالات الحياة.

وقالت الطالبة نوف سالم الشامسي: «نحرص كطالبات متخصصات في علوم الأرض على تفعيل مشاركاتنا في الأنشطة والفعاليات والبرامج ذات العلاقة بالتخصص، وتأصيل دورنا في خدمة المجتمع، إضافة إلى ربط الجانب العملي في برامج الكلية بالجانب النظري من خلال إعداد وتنظيم ورش العمل التدريبية، والفعاليات العلمية المختلفة لتقوية الجانب التطبيقي والمهني لدينا».

ولفتت الطالبة مريم الظاهري إلى أن مشاركتها في المؤتمر قد حفزها على إعداد أبحاث علمية متخصصة ذات العلاقة بالقضايا الحيوية المهمة، لاسيما وأن مجال الجيولوجيا أصبح له تطبيقات علمية ظهرت في فروع متنوعة تساعد على الربط ما بين مختلف العلوم الأخرى وصولاً إلى أفضل النتائج والتوصيات كالجيولوجيا البيئية وغيرها.

وقال الدكتور محمود أبو صايمة من اللجنة المنظمة للمؤتمر ومحاضر في قسم علوم الأرض بجامعة الإمارات: «يركز المؤتمر فعلياً على الابتكار والإبداع، وتقديم التطورات والأساليب الجديدة في مجال الجيوفيزياء الهندسية، والمجالات ذات الصلة التي لها تأثير عالمي، وجميعها محاور تثري الطلبة والطالبات معرفياً وعلمياً، وتحفزهم بشغف على البحث العلمي، والاستفادة من الباحثين المشاركين في المؤتمر ومن شتى الجامعات العالمية».

الخمسة الأفضل

وأفاد الدكتور بهاء الدين محمود أستاذ في قسم علوم الأرض بجامعة الإمارات بأن المؤتمر يصنف ضمن أفضل خمسة مؤتمرات على مستوى العالم في مجال الجيوفيزياء الهندسية، لما يقدمه من مخرجات بحثية استثنائية.

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