رسائل نصية للتعرف على كفاءة المدارس واحتياجات الطلبة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي استبيان «أولياء أمور طلبة أبوظبي»، للعام الدراسي 2022/ 2023، أخيراً، عبر رسائل نصية، بهدف التعرف على احتياجات العملية التعليمية، وشمل حزمة من الاستفسارات حول جودة التعليم، ومدى كفاءة المدرسة، والعوامل التي دفعت ولي الأمر إلى اختيارها.

إضافة إلى استفسارات تقيس مدى رضا أولياء الأمور عن المنهاج الدراسي، والأنشطة الصفية واللاصفية والرياضية، مما يساعد الدائرة في صنع السياسات والقراءات، التي تصب في صالح الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير تجربة مريحة لذوي الطلبة، وقد دعمت الدائرة مشاركة أولياء الأمور في الاستبيان بتحفيزهم بجوائز تشجيعية، ويمكن المشاركة عبر الرابط .bit.ly/3Q4vdlR

استفسارات عديدة

وفي السياق نفسه طرح استبيان «التعليم والمعرفة» استفسارات عديدة، تقيس تفاعل المدرسة مع أولياء الأمور حول أي ثغرات قد تظهر في مهارات أو تحصيل الطلبة الدراسي، وهل ينسجم منهاج الحضانة أو المدرسة مع احتياجات نمو الأطفال واهتماماتهم، وهل توفر أفكاراً وأدوات مفيدة داعمة للعملية التعليمية؟ إضافة إلى استطلاع يشمل إدارة الواجبات المدرسية وقياسها من السهل إلى الصعب، وما هي التوصيات في هذا الشأن.

عوامل الاختيار

كما أشارت الدائرة عبر الاستبيان إلى أبرز العوامل، التي دفعت ولي الأمر إلى اختيار مدرسة بعينها لإلحاق أبنائه بها، من حيث ترتيب الأولويات، والتي شملت المنهاج الدراسي، وجودة التعليم، الرسوم الدراسية والموقع من حيث القرب أو البعد عن منزل الأسرة، وتنوع الأنشطة الصفية واللاصفية.

كما شمل الاستبيان قياس بناء عادات دراسية جيدة مثل إدارة الوقت، وارتياد المدرسة بانتظام وفهم سلوك تعلم الأطفال، وطرق التدريس المطبقة في الفصول الدراسية، وأيضاً مشاركة أولياء الأمور أنفسهم في مسيرة تعلم أبنائهم. كما شمل الاستبيان أيضاً قياس المهارات، التي تعزز نجاح الأطفال وترتيب الأولويات، والتي شملت القدرة على التعلم باستخدام الوسائل الرقمية، ومعرفة كيفية التعامل معها، وابتكار الأفكار وتطويرها وتنفيذها، والتعاون مع الآخرين.

إضافة إلى صنع القرارات، وحل المشكلات عن طريق البحث والتحليل، والتطوع وخدمة المجتمع ورعاية البيئة، كما شمل قياس مدى رغبة أولياء الأمور في توفير حصص التربية البدنية، وإبراز النشاط الرياضي بشكل عام، سواء داخل المدرسة أو خارجها في الحفاظ على صحة الأبناء، وتنمية مهارات الرياضية مع الإشارة إلى منح جامعية للطلبة المتميزين رياضياً.

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