«تعليم» تطلق برنامجاً لتأهيل التحاق الطلبة المتميزين بجامعات عالمية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إطلاق برنامج (جيل الخمسين) لتأهيل نخبة من طلبة المدارس المتميزين، وتشجيعهم للالتحاق بالمؤسسات العالمية الرائدة خارج الدولة.

ويستهدف البرنامج طلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، من المواطنين وأبناء المواطنات، فيما عممت مدارس حكومية على طلابها إطلاق البرنامج وحثت الطلبة المتميزين بالتسجيل من خلال تعبئة استمارة الترشيح خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/qPkxUHKJSU وذلك في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبلة.

وأوضحت الإدارات المدرسية في تعميمها أنه سيتم التركيز على تأهيل وإعداد نخبة من الطلبة لتطوير السمات الفريدة لديهم، وبناءً على أدائهم الأكاديمي المتميز سيتم إعداد الملف التعريفي للطالب ليكون داعماً قوياً لهم عند التقدم إلى أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.

وتحرص المؤسسة من خلال «جيل الخمسين» على تأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العالمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري للطلبة وتمكينهم وتوفير الخيارات الدراسية المتعددة للطلبة.

ويقدم البرنامج للطلبة المواطنين فرص تعليم متميزة تؤهلهم للحصول على مجالات عمل تنافسية بعد تخرجهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة ومبدعين ومبتكرين في مختلف مجالات العلم والمعرفة عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات.

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