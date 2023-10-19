طالبة بأمريكية الشارقة تنال جائزة عالمية في العمارة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد البروفيسور مايكل هيوز أستاذ العمارة في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة، أن طالبة العمارة هالة ناصر، التي تدرس بالسنة الثانية في كلية العمارة بأمريكية الشارقة، فازت بجائزة العمارة العالمية عن فئة الطلبة، عن مشروعها «المنتجع»، وهو مكان متخيل على جزيرة قبرص، والذي أكملته وهي في سنتها الدراسية الثانية في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، متفوقةً على منافسيها من طلبة الدراسات العليا من جميع أنحاء العالم.

وقال إن جائزة العمارة العالمية، تعد من الجوائز المرموقة منذ انطلاقها قبل 17 عاماً، تخللها 44 دورة جوائز، سلطت الضوء على المشاريع المعمارية المميزة التي ساهمت في مناقشة الخطاب المعماري المعاصر وتكريمه، كما تستقطب الجوائز مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتمنح المشاركين الذين قد لا يحظون بفرصة عرض مشاريعهم والترويج لها صوتاً مسموعاً وفضاءً لتقديم أعمالهم. لافتاً إلى أنه لمن المبهر أن تحصل طالبة في سنتها الثانية على جائزة مرموقة كهذه، فهذه هي المرة الأولى خلال 28 عاماً من رحلتي التدريسية، التي أرى فيها مشروعاً لطالب في سنته الثانية، يتنافس ويفوز في مسابقة متاحة لجميع المستويات من جميع أنحاء العام، كما أن هذه الجائزة تعكس بالفعل التزام الطالبة وجديتها.

200

وأضاف أن الجامعة الأمريكية في الشارقة، تعد من بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في مجال هندسة العمارة والبيئة المبنية، وفقاً لتصنيفات «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2023. كما أن برنامج بكالوريوس العمارة في كلية العمارة والفن والتصميم فيها، معتمد من قبل مجلس الاعتماد المعماري الوطني بالولايات المتحدة، وهو أول برنامج خارج أمريكا الشمالية يحصل على هذا الاعتماد المرموق.

مبادئ

وأضاف البروفيسور مايكل، أن الطلبة يركزون بعد السنة التأسيسية في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، في مساق الاستوديو «عمارة 202»، على المبادئ الأساسية لتصميم العمارة، وخاصةً على التجربة الإنسانية، كما أن الطالبة الفائزة، اتخذت نهجاً فريداً من نوعه بالنسبة لطالبة في السنة الثانية، ونفذت عملاً رائعاً في تحويل فكرتها الأولية إلى مشروع كامل ومتكامل، لافتاً إلى أنها صممت هيكلاً مصنوعاً من مستويات مسطحة، وهو ما شكّل لديها مجموعة من التحديات، والتي تجاوزتها بفضل مثابرتها.

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