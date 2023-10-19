e& توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لدعم التعليم التكنولوجي في الإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت e& اليوم "الخميس" عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات على هامش معرض جيتكس 2023، وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الطرفين لدعم مناهج التعليم التكنولوجي في الإمارات.

وترتكز مذكرة التفاهم الجديدة على الرؤية المشتركة لـوزارة التربية والتعليم وe&، والهادفة إلى تعزيز التعليم التكنولوجي للطلاب في دولة الإمارات وإعداد المواهب المستقبلية القادرة على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.

وقّع الاتفاقية، المهندس محمد آل علي، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة التربية والتعليم، ودينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في e&، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ e&، على هامش معرض جيتكس 2023، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في دبي والعالم.

تتمثل مجالات التركيز الرئيسية لمذكرة التفاهم في بناء مناهج تقنية رائدة عالمياً في مدارس دولة الإمارات، وزيادة الوعي بأهمية التعليم التكنولوجي، وبناء شبكة من الشركاء الذين يتشاركون ذات التطلعات حول تعليم التكنولوجيا واستخدام الحلول الرقمية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي لدعم قطاع التعليم.

وتعد مذكرة التفاهم الجديدة امتداداً لجهود e& وتعاونها المتواصل مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، وتجسّد التزام e& بمواصلة دعم برنامج منظمة Code.org حول علوم الكمبيوتر.

وتجدر الإشارة أن e& قد أعلنت مطلع هذا العام عن شراكتها مع منظمة Code.org، للانضمام إلى الجهود الدولية الداعمة لبرنامج المنظمة سعياً لزيادة الوعي بعلوم الحاسوب والبرمجيات وتطويرها في كافة الأسواق التي تعمل بها المجموعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز