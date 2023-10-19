100 جامعة ومؤسسة في معرض التعليم بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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افتتح الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي في الشارقة أمس، فعاليات النسخة الـ19 من معرض التعليم الدولي، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الامارة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وحظي المعرض الذي تشارك فيه 100 من المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية، باهتمام شريحة واسعة من مجتمع الطلبة، ومؤسسات التعليم الأكاديمي المحلية والدولية.

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس ادارة "الاكسبو"، أن معرض التعليم الدولي أصبح أهم حدث للتعليم في الدولة والمنطقة، لأنه يقدم النظم التعليمية الابتكارية المعرفية ذات التنافسية العالمية، وكونه يستهدف شريحة الشباب التي تعد القوى المستقبلية المحركة لسوق العمل ومشاريع التنمية، ويعد من الفعاليات التي تسهم بدور فاعل في مواكبة الازدهار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم العالي على مستوى المنطقة.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة مؤكداً أن المشاركة الواسعة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية في النسخة الـ19 للمعرض، دليل على أهمية هذا الحدث على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ونجاحه المتواصل في استقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة في مكان واحد.

حرص

من جهة أخرى شهد جناح وزارة التربية والتعليم بالمعرض إقبالاً واسعاً من الطلبة والزائرين، و أكد الدكتور حمد الكعبي مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم، لـ(البيان)، أن المشاركة في معرض التوظيف الدولي بالشارقة، تعد مشاركة دائمة.

وذلك حرصاً من الوزارة على إبراز كافة الخدمات التي تقدم للطلبة وللجمهور بشكل عام في الدولة، منها التركيز على البعثات الدراسية خارج الدولة للتعريف بها، لافتاً إلى أن الوزارة تركز من خلال الابتعاث على التخصصات الطبية، ثم التخصصات الهندسية وفروعها، ثم العلوم الطبيعية، ومنها العلوم والرياضيات والكيمياء، وخلافها من العلوم الطبيعية.

فرصة

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المعرض منصة مهمة توليها المؤسسة اهتماماً خاصاً، نظراً لاستقطابه طلبة الثانوية العامة المقبلين على اختيار تخصصاتهم التعليمية المستقبلية، ما يتيح لها فرصة استعراض برامجها التعليمية للتخصصات الطبية.

وإطلاع الطلبة على برنامج «بكالوريوس التمريض» وبرنامج «مسار» المعنيين بتشجيع الطلبة ودعمهم في سنوات التعليم الجامعي، حيث توفر المؤسسة فيهما منحاً دراسية في حال حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 80%، أو معدل تراكمي لا يقل عن 2.5، بشرط ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من ثلاث سنوات.

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