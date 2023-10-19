مدارس تحذر طلابها: الجمعة يوم مدرسي

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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حذرت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم طلابها من الغياب أيام الجمعة، مشددة على أهمية التزام الطلبة بالدوام المدرسي طوال أيام الأسبوع.

لافتين إلى أن يوم الجمعة هو يوم مدرسي لا يقل أهمية عن باقي أيام الأسبوع، حيث يدرس فيه 4 حصص من المقرر الدراسي، والغياب فيه دون عذر مقبول يعرض الطالب للمخالفات التي جاءت في لائحة السلوك الطلابي والتي تعد من مخالفات الدرجة الثانية، ولاسيما ينتهي دوام الطلبة يوم الجمعة عند الساعة 11:30 صباحاً.

وبدورها حثت المدارس طلابها على الالتزام بالحضور، محذرة من الغياب المتكرر الذي من شأنه أنه سيؤثر على عملية «التعليم والتعلم» وعلى تحصيل درجات السلوك.

لذلك خاطبت تلك المدارس أولياء الأمور وحثتهم على أهمية متابعة أبنائهم من حيث الالتزام بالحضور إلى المدرسة، وشددت أنه في حال الغياب ستقوم الإدارات باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق لائحة السلوك الطلابي بشأن الطلبة المتغيبين من دون عذر، واحتساب خصم من درجات السلوك.

وجاء في تحذيراتهم أنه سيخصم 4 درجات للطالب في حال الغياب، وفي حال التكرار يخصم 8 درجات مع تطبيق إجراءات اللائحة، لافتين إلى أن هذه الأيام يعقد فيها الاختبارات التكوينية وتعتبر من أكثر فترات الدراسة أهمية، حيث تسهم بشكل كبير في دعم الطلبة، وأرسلت المدارس رسائل نصية لأولياء الأمور تبلغهم بأن غياب أبنائهم قد يعرض أبناءهم إلى فقدان درجات.

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