بدء تحكيم جوائز «حمدان للعلوم الطبية والتربوية»

المصدر: دبي ـ وام

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية عن بدء عمليات التحكيم المركزي للدورة 26 من جوائزها التعليمية على المستويين المحلي والخليجي والتي تستهدف الطلاب والمعلمين والتربويين والمدارس، إضافة إلى المؤسسات الداعمة لتكريمهم وعرض إنجازاتهم المتميزة، مشيرة إلى أن 198 شاركوا على المستوى المحلي و88 على المستوى الخليجي.

وقال الدكتور علي الكعبي رئيس ومنسق عام لجان التحكيم المركزية: «تطبق مؤسسة حمدان في عملية التحكيم أفضل المعايير العالمية وأحدث الأدوات المستخدمة لضمان دقة النتائج وأفضل المعايير، لترتقي بهدف المؤسسة من جوائزها للكشف عن المتميزين وتكريمهم وتقديم الدعم لهم محليا وخليجيا كما تأتي في إطار جهود المؤسسة لتحقيق التميز في التعليم ومواكبته للتطور والتكنولوجيا وتشجيع التميز والابتكار.

تماشياً مع أهداف ورؤية حكومتنا الرشيدة ومساعيها المستمرة للنهوض بالتعليم من خلال دعم المعلم والمؤسسات المدرسية والجامعات لتقوم بدورها في توصيل رسالتها السامية وتشجيع المتميزين من أبنائنا الطلاب وتخريج أجيال قادرة على تحمل مسؤولياتها في دفع عجلة التطور والنماء».

وأوضح القائمون على الجوائز بأن الجائزة شهدت إقبالاً ملحوظاً على المستويين المحلي والخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين على المستوى المحلي 198 مقارنة بعدد 177 في الدورة 25.

أما على المستوى الخليجي فقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 88 مقارنة بعدد 77 في الدورة السابقة 25. وبلغت إجمالي المشاركات لفئة الطالب المتميز على المستوى الخليجي 32 مشاركة، ولفئة المعلم المتميز 34 مشاركة والمدرسة المتميزة 22 مشاركة.

وتشمل فئات الجائزة فئة الطالب المتميز وفئة الطالب الجامعي المتميز وفئة المعلم المتميز والتربوي المتميز والمدرسة المتميزة، إضافة إلى المؤسسات الداعمة للتعليم.

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