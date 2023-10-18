أساتذة جامعة أبوظبي ضمن أفضل 2 % من الباحثين عالمياً

المصدر: أبوظبي- البيان

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حققت جامعة أبوظبي، في إطار التزامها بتعزيز الابتكار والبحث، إنجازاً جديداً، تمثل بإدراج أعضاء من هيئة التدريس في كلية الهندسة في الجامعة، ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم، الذين تحظى أبحاثهم العلمية بأعلى نسبة من الإشارات، والاستشهادات المرجعية على المستوى العالمي للعام 2023، وذلك وفقاً لتصنيف جامعة ستانفورد.

وشملت الأبحاث المدرجة مجموعة من التخصصات الهندسية، التي هدفت إلى إيجاد حلول للعديد من التحديات في مجال الهندسة، وتولى نشر القائمة، التي تصدرها جامعة ستانفورد سنوياً، «إلزفيير» (Elsevier) للنشر، وهي مؤسسة أكاديمية هولندية متخصصة في نشر المحتوى العلمي والتقني والطبي.

حاز أعضاء هيئة التدريس هذا التكريم تقديراً لجهودهم المبذولة في مشاريع بحثية مختلفة، بما في ذلك الدكتور شهزاد أشرف شودري، الأستاذ المشارك في هندسة الأمن السيبراني، والذي يعد من بين أفضل 2% في قائمة الباحثين طوال حياتهم المهنية، وقد قدم د. شودري أكثر من 170 منشوراً، وما يزيد على 140 بحثاً مفهرساً للاستشهادات المرجعية، والتي تم الاستشهاد بها أكثر من 5000 مرة.

كما أصدر الدكتور معتصم العوايدة، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، في بحوثه على أنظمة الفوضى، والتطبيقات القائمة على نظرية الفوضى، وأمن الوسائط المتعددة، وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، والأمن السيبراني، وأمن الطائرات بدون طيار، وعلم التشفير، حيث سعى د. العوايدة من خلال أبحاثه إلى إدخال مبادئ وتقنيات جديدة بدءاً من لغات البرمجة وصولاً إلى تصميم وتنفيذ أنظمة آمنة ذات فعالية عالية.

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