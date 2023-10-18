مذكرة تفاهم لدمج الاستدامة البيئية في منظومة التعليم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مجموعة جيمس للتعليم (GEMS Education)، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال المصادر والموارد التعليمية، لتصميم وتنفيذ مبادرات التعليم الأخضر ودمج مواضيع الاستدامة البيئية في المنظومة التعليمية. وقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، ودينو فاركي الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية الثاني للتعليم الأخضر والذي استضافته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في سياق جهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تنمية مهارات ومعارف الطلبة والأكاديميين القيادية وتمكينهم من قيادة العمل المناخي، وإرساء الأطر العامة التي تضمن إدراج مواضيع الاستدامة البيئية في المنظومة التعليمية، بما يحقق الأهداف التربوية المرجوة، في تعزيز معارف وقدرات الطلبة والكوادر التدريسية في هذا المجال العلمي الحيوي.

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: «نحن سعداء باختيار وزارة التربية والتعليم التعاون مع جيمس للتعليم للاستفادة من خبراتنا ومصادرنا ومواردنا التعليمية لتصميم وتنفيذ مبادرات التعليم الأخضر، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري لتعزيز الاستدامة والبيئة في نظام التعليم في دولة الإمارات.

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