طلبة جامعة الإمارات يحصدون المركز الأول بمسابقة في السعودية

المصدر: العين - البيان

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توَّجت النسخة الثانية من مسابقة «كيماثون»، التي نظّمتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية، الطالبين حمد البلوشي ومختار منيب، من جامعة الامارات، بجائزة المركز الأول في مسابقة «الكيماثون».

كما حاز كلٌ من الطلبة: محمد الحساني، وعلي العيسائي، وعبدالرحمن الطنيجي، وسلطان جامع، وعبدالله خلف جائزة «أفضل ملصق في المسابقة».

وقالت الدكتورة شيخة النيادي، بقسم الكيمياء في جامعة الإمارات المشرفة على هذا الفوز، إن فوز أول فريق بالمركز الأول يُعدّ ثمرة جهود جميع الأطراف؛ حيث عمل الفريق على تطوير نظام ذكي لتوصيل علاج السكري عبر الجسم بكفاءة، والحصول على التأثير العلاجي المرغوب بطريقة آمنة، ويعد نهجاً واعداً لعلاج مرض السكري.

وأوضحت أن الهدف من نظام توصيل الدواء الموجه هو تحديد موقع الهدف، وإطالة مدة التأثير، وتأمين تفاعل دوائي محدد بالأنسجة المرضية؛ حيث يُحرّر النظام الموجه الدواء على شكل جرعات. كما تعمل تقنية توصيل الدواء على تعديل عملية خروج الدواء من النظام، وامتصاصه، وتوزيعه. وتابعت: يحدث خروج الدواء من الجرعة بانتشارها أو بعد تكسُّرها، عند تفاعل النظام بالوسط الحمضي في الجسم، موضحة أن المشروع حاصل على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية. أما الفريق الثاني فعمل على تطوير نظام لامتصاص اليود المشع الناتج من مخلّفات الطاقة النووية.

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