الشارقة تبحث فرص التعاون مع الجامعات المصرية

المصدر: القاهرة - وام

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بحث وفد من جامعة الشارقة خلال زيارة إلى جمهورية مصر العربية فرص التعاون المشترك مع كبرى الجامعات فيها.

ضم وفد الجامعة كلاً من الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور فاكر الغرايبة مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وزار الوفد جامعة المنصورة والتقى الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون العلمي والبحثي في مختلف التخصصات الطبية والعلمية.

وعرض الدكتور صلاح طاهر الحاج في كلمته نبذة تعريفية عن جامعة الشارقة، وما تتميز به من تخصصات علمية وأكاديمية ورؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية. ورحب الدكتور شريف خاطر بالوفد مؤكداً أهمية التعاون بين الجامعات العربية لاسيما جامعة الشارقة والتي حازت مكانة رفيعة بين الجامعات محلياً ودولياً.

كما أكد أن جامعة المنصورة العريقة التي مر على إنشائها أكثر من 50 عاماً تضم 18 كلية بتخصصات متنوعة وأنشئت على مساحة 300 فدان وتتميز بعقول علمائها وباحثيها وبها أكثر من 60 برنامجاً نوعياً مميزاً في مرحلتي البكالوريوس والليسانس، و45 برنامجاً في مرحلة الدراسات العليا. وحصلت الجامعة على المركز الأول لأفضل جامعة صديقة للبيئة، والمراكز الأولى في التحول الرقمي، وأفضل موقع إلكتروني.

كما عرض الدكتور فاكر الغرايبة فرص التعاون المختلفة في مجال البحوث العلمية، موضحاً جانباً من المشروعات البحثية المتخصصة التي تم إنجازها في جامعة الشارقة.

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