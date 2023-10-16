مبادرة لتوزيع هدايا مدرسية ضمن «أبناؤنا أمانة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة الفهيم، مبادرة توزيع هدايا مدرسية تشمل حقائب ومحافظ وأقلام على عدد من الأطفال والأسر ضمن حملة «أبناؤنا أمانة»، وذلك ترسيخاً لقيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وجرى ضمن الفعالية تعريف الطلبة بدورية الطفل وأهدافها في ترسيخ التوعية والثقافة المرورية.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات أن المبادرة تأتي تماشياً مع نهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء وتعزيز التكافل الاجتماعي.

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