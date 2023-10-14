100 جامعة محلية وعالمية في معرض التعليم الدولي

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة النسخة الـ19 من معرض التعليم الدولي 2023، أحد أهم معارض الجامعات والتعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر الجاري.

ويشارك في المعرض، الذي تُنظم فعالياته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، نحو 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من كندا والمملكة المتحدة ومملكة البحرين وماليزيا والهند وقبرص إلى جانب الحضور المتميز من المؤسسات الأكاديمية والجامعات الإماراتية التي تعد الأسرع نمواً على مستوى المنطقة.

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن التعليم يتصدر قائمة اهتمامات دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الحكيمة التي أولت هذا القطاع الرعاية الكاملة وطورت منظومة تعليمية رائدة تواكب مستجدات العصر واحتياجات مجتمع المعرفة، من خلال تطبيق نهج ثابت في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تحقيق التميز في التعليم وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات الضرورية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.

مشيراً إلى أن معرض التعليم الدولي الذي تستضيفه الشارقة يعد من أهم المعارض المتخصصة في قطاع التعليم العالي على مستوى المنطقة لما يوفره من فرص كبيرة للتعريف بالبرامج والخدمات التعليمية، خصوصاً أنه يجمع بين كبرى الجامعات ومؤسسات التعليم الأكاديمي المحلية والدولية والطلبة وأولياء الأمور تحت سقف واحد، الأمر الذي يُمكّن الزوار من التفاعل مع ممثلي هذه الجامعات واستكشاف الفرص التعليمية المتاحة.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن معرض التعليم الدولي يعد منصة حيوية لالتقاء الطلبة مع ممثلي الجامعات والمعاهد والمراكز والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية والتعرف على التسهيلات والمناهج التعليمية المتطورة التي تساعدهم على استكشاف الفرص الأنسب لبناء مستقبل تعليمي ومهني، كما يشكل إحدى أبرز الفعاليات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة انطلاقاً من التطور والازدهار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات، ونطمح إلى تطوير المعرض بشكل مستمر ليكون من أفضل المعارض المتخصصة بالتعليم العالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

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