1000 بحث في جامعة أبوظبي تستهدف الاستدامة والطاقة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكدت الدكتورة شيرين فاروق نائب مدير جامعة أبوظبي للبرامج الأكاديمية أن الجامعة ملتزمة بالاستدامة بشكل جاد وشامل، من خلال المبادرات والبرامج الهادفة لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة وتطبيق ممارساتها وأنشطتها، مما أثمر عن نشر قرابة 1000 ورقة بحثية بين الأعوام 2020 - 2023.

وقالت إن الجامعة تواصل جهودها في برامج الاستدامة، وذلك تزامناً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف كوب 28 في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، حيث ستقدم الهيئات التدريسية أبحاثاً علمية حول التعليم الأخضر وإبراز دور التعليم المحوري في التعامل مع أزمة المناح عبر الاستجابة التربوية الفاعلة.

ولفتت نائب مدير جامعة أبوظبي للبرامج الأكاديمية إلى طرح برامج دراسية تعزز الحفاظ على البيئة وإعداد الكفاءات في هذه المجالات ترجمة لجهود الدولة على المستويين المحلي والدولي وباعتبار المؤسسات الجامعية جزءاً أصيلاً وشريكاً في الحفاظ على البيئة، وتقديم حلول اتجاه التغيرات المناخية من خلال الأبحاث والمشاريع والمبادرات المتنوعة.

ومضيفة إن الجامعة تماشياً مع استراتيجية الاستدامة قد طرحت العديد من التخصصات في العلوم والهندسة الكيميائية، وتكنولوجيا المياه، وبكالوريوس العلوم في البيئة والصحة والسلامة، إلى جانب مشاركة طلبة الجامعة في مبادرات وأنشطة مثل مبادرة الجامعات المستدامة، مما يضع الجامعة ضمن أفضل 301-400 الأكثر تأثيراً عالمياً في هذا الصدد وفق تصنيف التايمز للجامعات العالمية لعام 2023.

وأشارت إلى أبرز الجهود في الجامعة مثل بناء المرافق الصديقة للبيئة، وتطبيق معايير البناء الخضراء واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتقليل البصمة البيئية للمباني والمرافق الجامعية، مضيفة إنه تم تصميم العديد من المباني لتكون مستدامة. وعلى مستوى البحث وتطوير التقنيات الخضراء أكدت تقديم الدعم والتمويل للأبحاث والمشاريع التي تهدف إلى تطوير تقنيات وأنظمة نقل خضراء وصديقة للبيئة،.

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