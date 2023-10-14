طلبة المسارين المتقدم والنخبة يشرعون في اختبارات «map»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تجري مدارس حكومية حالياً اختبارات «map» العالمية لقياس التقدم الأكاديمي لطلابها، وتستهدف طلبة الصفوف 9 و10 و11 من طلبة المسارين المتقدم والنخبة، ويهدف اختبار MAP إلى تقييم مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب في مادة الرياضيات.

ويطبق الاختبار خلال اليوم الدراسي بشكل اعتيادي، وينفذ إلكترونياً وحضورياً في المدارس ويمنع فيه استخدام الآلات الحاسبة، إذ إنها متوفرة في نظام الاختبار للأسئلة التي تحتاج إلى آلة حاسبة.

ويستغرق زمن الامتحان ما يقرب من 45 إلى 90 دقيقة لإدارته، ويتم إجراؤه ثلاث مرات خلال السنة الدراسية، ويعمل على تقييم التوصل إلى النمو النموذجي للطلبة كأفراد من خلال توقعات التقدم وكيف يتم تصنيف تقدمهم مع أقرانهم.

وأكدت إدارات مدرسية أهمية نتائج اختبارات MAP لمنحها إشارات مهمة لنقاط القوة والضعف ومنح المساعدة المطلوبة لكل طالب، وحددت المدارس عدة أدوار لأولياء الأمور خلال فترة هذا الاختبار المقرر انتهاء انعقاده 27 أكتوبر الجاري، تتمثل في دعم وتحفيز الأبناء على استمرارية أداء التدريبات الإلكترونية ومتابعة مستوى تقدم الطالب والاستفسار عن نقاط الضعف والقوة لديه.

ولفتت المدارس إلى أن دور الطالب يتمحور حول التدريب على مادة الرياضيات في المجالات الأربعة، مشددة على الاستفادة القصوى من الحصة الدراسية وتنمية وتطوير مهارات التعلم المستقل كجزء من الروتين اليومي وفهم وتمكين مهارات الرياضيات الأساسية من خلال إنجاز الأنشطة المتنوعة والتركيز على حل الأسئلة الخاصة بالمهارات المستهدفة.

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