9 أيام إجازة لطلبة بمدارس خاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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قررت مدارس خاصة في أبوظبي منح طلابها إجازة لمدة أسبوع، وهي عطلة منتصف الفصل الدراسي الأول، اعتباراً من بعد غدٍ وحتى الأحد 22 أكتوبر الجاري، ويضاف إليها إجازة نهاية الأسبوع لتصبح 9 أيام، على أن يتم استئناف الدراسة الاثنين 23 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن ذلك معتمد لدى المناهج الأجنبية داخل الدولة وخارجها، والهدف منه منح الفرصة للطلبة لالتقاط الأنفاس والمراجعة الأكاديمية.

و أشارت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي في «دليل سياسات المدارس الخاصة» إلى أنه يمكن لمديري المدارس مناقشة التقويم المدرسي الخاص بهم مع مجلس الأمناء، على أن تقدم كل مدرسة تقويمها قبل 8 أشهر من بدء العام الدراسي للحصول على موافقة الدائرة، كما أنها ملتزمة بتقديم التقويم السنوي للحصول على موافقة الدائرة ضمن المدة المحددة، مع أهمية إطلاع موظفيها وذوي الطلبة على هذا التقويم.

التقاط أنفاس

وأكد مديرو مدارس أن العطلة ستنعكس بالإيجاب على الطلبة ومنحهم الفرصة للراحة الكافية، وأيضاً استغلالها في المراجعة الأكاديمية.

كما أنها مفيدة لإدارات المدارس في تنظيم دورات تدريبية لكوادرها ، إضافة إلى مراجعة الخطط والأهداف،و أشاروا إلى أهمية تخصيص وقت من العطلة، التي تمتد إلى 9 أيام، في القراءة والبحث عن المعرفة، بعيداً عن المقررات الدراسية، وذلك بهدف رفع المستوى الثقافي، وتنمية المهارات لدى الطلبة.

كما رحب أولياء أمور بعطلة منتصف الفصل الدراسي، حيث وصفوها بأنها مهمة لراحة أولادهم بدنياً وذهنياً بعدما خضعوا للعديد من الاختبارات منذ انطلاق الدراسة، التي قادت الطلبة إلى الاستذكار لساعات طويلة، وهي أيضاً مفيدة لذوي الطلبة من «الأمهات»، اللاتي يشاطرن أبناءهن مسؤولية الدراسة أولاً بأول؛ ما يقودهن إلى تصفية الذهن والتخطيط الجيد للبرامج الأكاديمية مستقبلاً.

بينما أشار ذوو الطلبة إلى أن العطلة مهمة للطلبة من الصف الرابع وما فوق لتنمية مهارات القراءة والبحث عن المعرفة، بهدف توسيع مداركهم، وإكسابهم المهارات الثقافية والاجتماعية، كما لفتوا إلى أهمية استثمارها، خصوصاً صغار السن في تنمية مهارات القراءة والكتابة وتحسين الخط.

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