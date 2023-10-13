فتح باب التسجيل في برنامج التوجيه الجامعي للصفوف 9 - 11

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج التوجيه الجامعي والمهني، ضمن «برامج إثراء الطلبة»، وأخطرت الدائرة مديري المدارس بترحيبها بطلبة الحلقة الثالثة الإماراتيين للتسجيل مجاناً في البرنامج بعد المدرسي، والاستفادة من الفرص المميزة لصقل مهاراتهم، والتحضير للمرحلة ما بعد الثانوية، ولفتت الدائرة إلى أن باب التسجل متاح للطلبة من الصفوف 9 - 11، ويغلق باب التسجيل عند اكتمال العدد، علماً بأن الأعداد اكتملت لطلبة الصف الـ 12 للعام الأكاديمي الجاري.

وأشارت الدائرة إلى أن البرنامج يوفر خدمات متكاملة لطلبة المرحلة الثانوية، عبر تعريفهم بمختلف الفرص الجامعية والآفاق المهنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من الوصول لأهدافهم في المرحلة ما بعد الثانوية، عبر تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات واعية ومدروسة حول مستقبلهم الجامعي والمهني، وبينت الدائرة أن الطلبة المسجلين للعام الماضي في البرنامج قد تمت إعادة تسجيلهم للعام الجاري، لضمان الاستفادة من هذه الفرص المميزة.

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