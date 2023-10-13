سلطان بن أحمد يشهد افتتاح مؤتمر جامعة الشارقة الاستراتيجي

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح مؤتمر جامعة الشارقة الاستراتيجي السنوي الخامس، والذي يقام بشعار «تمكين أجيال المستقبل»، وذلك في قاعة الرازي بالجامعة.

وقدم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عرضاً مرئياً، تناول فيه أرقاماً إحصائية عن التصنيفات العالمية لجامعة الشارقة، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف للوجود، ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم مع المحافظة على المركز الأول على مستوى الدولة بحلول عام 2030.

وشاهد سمو رئيس جامعة الشارقة، والحضور عرضاً مرئياً قدمته الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، استعرضت خلاله الجهود، التي قامت بها المؤسسة على الشباب في إمارة الشارقة، والمبادرات التي شارك بها أكثر من 20 ألف مشارك، منذ العام 2015، مشيدة بالدعم الكبير، الذي يقدمه سمو رئيس الجامعة لتعزيز المبادرات، التي تقوم بها المؤسسات، بالتعاون مع جامعة الشارقة.

وعلى هامش المؤتمر شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة، ومؤسسة عبدالله الغرير، وقع المذكرة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وسونيا بن جعفر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم جامعة الشارقة، بالتعاون مع جامعة واترلو بإجراء تقييم شامل، من خلال عدد من الاجتماعات بين جميع الأطراف لتنفيذ وإطلاق شهادة التوظيف في مؤسسة عبد الله الغرير، كما سيتعاون الطرفان مستقبلاً على تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية في الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وتفضل سمو رئيس الجامعة بتكريم الفائزين في «جائزة تغيير» لأفضل أداء استراتيجي، حيث فازت كلية الصيدلة عن فئة الكليات الطبية والعلوم الصحية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية عن فئة الكليات غير الطبية نظير أدائهم المتميز، وتنفيذهم للخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل الجامعة وتفوق طلبتها، كما قام سموه بتكريم أصحاب الإنجازات المتميزة، والمتحدثين، خلال الجلسة الرئيسية في المؤتمر.

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