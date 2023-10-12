تخريج دفعة «قادة اليوم للغد» من طلبة كليات التقنية بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، حفل تخريج (631) خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا بالشارقة، دفعة «قادة اليوم للغد 2023»، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

استهل الحفل بالسلام الوطني، ألقت بعده غاية سعد الأحبابي، الفتاة الخضراء وسفيرة البيئة والمناخ، كلمة ترحيبية أشارت فيها إلى دور الشباب في صنع المستقبل، وأهمية الاستفادة من الفرص التحفيزية التي تتيحها دولة الإمارات لشبابها لصناعة المستقبل والالتزام بالتنمية والاستدامة.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان «نحن من نصنع المستقبل»، جسّد طرق ووسائل إعداد الكليات لخريجيها كقادة للغد في تخصصاتهم المختلفة وتأهيلهم بالمهارات ليكونوا الخيار الأول لسوق العمل.

وألقى بعدها الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة رفع فيها باسم مجلس الأمناء أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة في دولة الإمارات لدعمها اللامحدود للتعليم العالي ولكليات التقنية العليا؛ ما مكّنها من مواصلة مسيرتها بنجاح وتفوق.

وأشار العيان إلى أن الإنسان يبقى المحور والرهان للوطن لتحقيق التقدم وبناء مستقبل مستدام، وأن الفكر الأصيل والمتقدم لقيادتنا الرشيدة منذ التأسيس هو ما دفع إنسان الإمارات للانطلاق بثقة وتحدٍّ ليخوض التحديات ويحقق الإنجازات، لافتاً إلى أن كليات التقنية العليا تفخر كل عام بتخريج دفعة جديدة من أبناء وبنات الإمارات الذين يتم إعدادهم وفق رؤى وطموحات القيادة، ليكونوا قادة اليوم للغد ويسهموا في بناء المستقبل المستدام.



وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا في كلمته التزام الكليات بالتطوير وفق متطلبات كل مرحلة، لتأكيد ريادتها في التعليم التطبيقي والوصول لمخرجات تلبي الطموحات الوطنية، وتواكب متغيرات سوق العمل؛ لذلك كانت استراتيجية «نحن من نصنع المستقبل 2023-2028»، التي تعتمد ركيزتي الشمولية والتكاملية، بما يتيح للكليات إعداد كوادر المستقبل من حملة البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، في ظل شراكة مهنية مع قطاعات العمل العامة والخاصة؛ ما يدعم تعزيز فرص توظيف الخريجين ويجعل منهم الخيار الأول لسوق العمل.

تقدير

وقدّم الدكتور العيان في ختام كلمته شكره وتقديره إلى أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية بالكليات على جهودهم الكبيرة في إعداد الطلبة، مهنئاً الخريجين والخريجات على النجاح والتفوق، متمنياً لهم نجاحاً مستمراً في حياتهم المستقبلية.

وألقى كل من الخريج عبدالعزيز بن درويش، والخريجة مريم طارق الهرمودي كلمة الخريجين، قدما فيها الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على ثقتها ودعمها المستمر لأبنائها؛ ما قادهم للنجاح والتفوق، كما قدما الشكر والتقدير إنابة عن زملائهما الخريجين والخريجات إلى كل من ساندهم في مسيرتهم التعليمية من آباء وأمهات وأساتذة وإداريين، مؤكدين فرحتهم جميعاً بالتخرج وتكليل جهودهم بالنجاح، وأنهم سينطلقون إلى سوق العمل وكلهم حماسة للعمل والإنجاز وخدمة الوطن.

وقام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي بتقديم وشاح الفخر إلى كل من: والد الخريج عبدالعزيز بن درويش، الأول على مستوى الطلاب، ووالدة الخريجة مريم طارق الهرمودي، الأولى على مستوى الطالبات، تكريماً وعرفاناً بدور الآباء والأمهات في رعاية الأبناء ونجاحهم في دراستهم، وحثّهم على التفوق وتخرجهم بامتياز.

انطلقت بعدها مراسم التخريج، حيث قام رئيس مكتب سمو الحاكم بتكريم الخريجين والخريجات بتسليمهم شهادات التخرج، منهم (205) خريجين، و(426) خريجة، من تخصصات الهندسة والعلوم الصحية، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، وإدارة الأعمال، والإعلام التطبيقي والتربية، مهنئاً إياهم بالتخرج، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، ثم التقط معهم الصور التذكارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز