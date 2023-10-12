طالبات جامعة زايد يطلعن على سير العمل بمركز الأخبار وصحيفة «البيان»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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زار عدد من طالبات كلية الاتصال وعلوم الإعلام بجامعة زايد فرع دبي، ظهر أمس مركز الأخبار وصحيفة «البيان» بدبي للإعلام، وذلك ضمن خطة الجامعة وسياستها الشاملة القائمة على تفاعلها مع الميادين المختلفة، خصوصاً الصحافية والثقافية والعلمية، بغية الربط بين المحيط الأكاديمي ومجتمع الفعاليات والأعمال، إلى جانب وصل الفكر الاستراتيجي بالواقع الإعلامي والعملي.

واطلعت الطالبات على آلية عمل الصحيفة من خلال شرح وافٍ قدمه مسؤولو الأقسام، في المركز والصحيفة، تعرفن من خلاله على ملامح مهمة لقطاع الإعلام في دبي، وكيفية الأداء ومراحل إعداد الأخبار الصحافية، كما أجاب المسؤولون عن جميع تساؤلات الطالبات.

كما قدموا لهن النصائح المهنية التي يجب عليهن الاهتمام بها، وفي مقدمتها مراعاة الاهتمام بالتدريب المستمر، وتطوير القدرات الاحترافية الذاتية، والعمل على اكتساب خبرات عملية حتى قبل مرحلة التخرج، والاهتمام بصورة كبيرة بصقل المعارف عبر القراءة والاطلاع، والمتابعة المستمرة للمستجدات والمتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، والعناية بأعلى مستويات الجودة، وامتلاك المعرفة بأحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي، والقدرة على توظيفها بالأسلوب الصحيح في المجال العملي.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة آمنة بلهون أستاذ مساعد في كلية الاتصال وعلوم الإعلام بجامعة زايد، أن الزيارة تأتي بهدف إطلاع الطلبة على واقع بيئة الممارسة المهنية الإعلامية، وسير العمل الصحافي، والتواصل مع صناع الإعلام ورواده في الدولة، وفتح قنوات تواصل فعّالة مع هذه المؤسسات لإفادة طلبة الإعلام بالجامعة، وهي إحدى الوسائل لتأهيل الطلبة للحياة العملية بعد التخرج.

وأبدت الطالبات تقديرهن لما شاهدنه واستمعن إليه من معلومات قيّمة أثناء زيارة مقر الصحيفة ومركز الأخبار، معربات عن سعادتهن بهذه الزيارة، وأكدن تقديرهن للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة ضمن مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام.

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