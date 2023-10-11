باحثان من أمريكية الشارقة يطوران أجهزة استشعار لاكتشاف الملوثات والفيروسات

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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طوّر باحثان من الجامعة الأمريكية في الشارقة أجهزة استشعار مصغرة قادرة على اكتشاف الملوثات البيئية والفيروسات، ومن المتوقع أن يحدث الابتكار ثورة في العديد من الصناعات، ويحسن نظام حياة الكثيرين، حيث دمج كل من الدكتورة رنا صابوني، أستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية، والدكتور مهدي غميم، أستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية وكرسي أستاذية دانة غاز للهندسة، بالتعاون مع جامعة واترلو في كندا، تقنيتين في بحثهما، حيث اعتمدت التقنية الأولى على التوليف المستدام للمواد النانوية، أي الإنتاج المستدام والصديق للبيئة للجسيمات النانوية دون استخدام مواد كيميائية خطرة أو مذيبات سامة، والتقنية الثانية المعتمدة على الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة، وهي تقنية معالجة تستخدم لإنشاء أجهزة أو أنظمة متكاملة صغيرة، تجمع بين المكونات الميكانيكية والكهربائية.

مخاطر

وقال الدكتور غميم: «إن البحث تناول تطوير مشروعين مهمين للاستشعار، ففي المشروع الأول تم تطوير مستشعر للغاز للكشف السريع عن تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون في أماكن العمل، والذي يشكل مخاطر على السلامة، وفي المشروع الثاني تم إنشاء أجهزة محمولة، يمكنها استشعار وجود الفيروسات بسرعة، مثل فيروس كورونا، دون الحاجة إلى معدات مختبرية متطورة، مشيراً إلى أن حجم المستشعر الصغير جعله يتميز بمزايا عدة، ويمكن دمج هذا النوع من أجهزة الاستشعار مع الإلكترونيات، واستخدامه في الأماكن الضيقة، كما يمكن تشغيله ذاتياً نظراً لمتطلبات الطاقة المنخفضة المرتبطة به».

مراقبة

من جانبها أكدت الدكتورة صابوني: «يمكن لأجهزة الاستشعار الغازية/الكيميائية أن تؤدي دوراً محورياً في المراقبة البيئية، من خلال اكتشاف وقياس الملوثات في الهواء والماء، وتعتبر هذه المعلومات ضرورية لمعالجة القضايا البيئية، وضمان الامتثال للوائح وتدابير السلامة، وينطبق الشيء نفسه على أجهزة الاستشعار الحيوية، والتي يمكن استخدامها لتغطية التطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية في الكشف المبكر عن الفيروسات في حال عدم وجود مرافق مختبرية متقدمة، لمساعدة الأطباء في إجراء التشخيص الصحيح».

والجدير بالذكر أنه تم نشر نتائج الأبحاث في العديد من المجلات العلمية المحكمة، وحصلت على منح بحثية من الجامعة الأمريكية في الشارقة وخارجها، وتم دمجها في العمل البحثي لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

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