860 ألف متعلم من الدولة على «كورسيرا» بزيادة 27% عن 2022

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشفت «كورسيرا»، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، عن بلوغ عدد المتعلمين من الدولة نحو 860 ألف متعلم.

كما كشفت عن توجهاتها لإطلاق مبادرات لتحسين إمكانية الوصول إلى تعليم عالي الجودة في الدولة مدعوم بمميزات الذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات المتعلمين بصورة أفضل، حيث تشمل هذه الجهود إطلاقاً واسعاً من المحتوى التعليمي باللغة العربية، إضافة إلى ميزات جديدة بخواص الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توفير منظومة تعلم عبر الإنترنت أكثر تخصيصاً وتفاعلاً، وترجمة 4 ألاف دورة تعليمية إلى اللغة العربية فضلاً عن إتاحتها بـ 7 لغات.

وقال جيف ماجيونكالدا الرئيس التنفيذي لشركة «كورسيرا، إن الشركة تتعامل مع 60 جهة حكومية وخاصة في الدولة بما فيها جهات اتحادية مثل وزارة التربية والتعليم، حيث تعمل الشركة معها على تفعيل وحدات التعلم المعتمدة محلياً، وإتاحة المجال لمؤسسات التعليم العالي في الدولة لتطوير محتوى وحدات تعلم قصيرة المدى، بالإضافة إلى الارتقاء بالنظام التعليمي.



وأضاف ماجيونكالدا أن بأن 97 % من الطلاب في الدولة يفضلون الدورات التدريبية المهنية، «وهذا يعتبر مؤشراً جيداً على توفير قوى عاملة تتمتع بالمهارات الفائقة، وتعتبر إحدى الركائز الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق أهدافها وطموحاتها بلعب دور رئيسي إقليمياً وعالمياً».

وذكر أن «كورسيرا» استطاعت أن تكسر حاجز اللغة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتسهيل وصول ملايين المتعلمين في جميع أنحاء الدولة لأكثر من 4000 دورة مترجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى اللغة العربية، وسيتسنى للمتعلمين فرصة فريدة للوصول إلى أفضل المحاضرين في العالم لتطوير المهارات المطلوبة للانتقال إلى المستقبل الرقمي، وخاصة أن «كورسيرا» تتعامل مع 15 جامعة في الدولة وتعمل على إتاحة الوصول إلى دورات تعليمية عالية الجودة، لافتاً إلى أن مبادرة ترجمة المحتوى متاحة فقط للجامعات والجهات الحكومية، على أن يتم إطلاقها وإتاحتها لجميع المتعلمين خلال الأشهر القادمة.

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