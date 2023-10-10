«التربية» تفتح باب التسجيل لبرنامج البعثات الدراسية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية لمتابعة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة وذلك للطلبة الإماراتيين المتميزين، في عدد من التخصصات وفي وجهات تعليمية عالمية.

وأوضحت الوزارة أنها تستقبل طلبات الالتحاق ببرامج البعثات الدراسية حتى 6 نوفمبر المقبل ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إلى التقديم على الابتعاث من خلال هذا الرابط

https://bit.ly/MoEScholarships

وتتيح هذه الخدمة للطلبة الإماراتيين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث ليتم التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التربية والتعليم لاستكمال درجة علمية (بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه) في أفضل التخصصات والجامعات العالمية.

ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل من النتائج الأكاديمية السابقة ونتائج امتحانات القبول الجامعي ومستوى الجامعة ومدى الحاجة للتخصص المراد دراسته واجتياز المقابلة الشخصية وغيرها من العوامل.

وحددت الوزارة 5 فئات للطلبة المؤهلين للتقديم على برنامج البعثات في وزارة التربية والتعليم للدراسة خارج الدولة وهم: خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وخريجو الثانوية العامة للسنوات السابقة بحد أقصى سنتين، إضافة إلى حملة درجة الماجستير لدراسة الماجستير والدكتوراه، والطلبة الملتحقين بالدراسة والذين يرغبون بالتحويل على بعثة الوزارة لدراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، فضلاً عن طلبة برنامج التبادل.

شروط

ويشترط في المتقدم لطلب الحصول على بعثة خارجية أن يكون من مواطني الدولة، وأن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، إضافة إلى أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.

وشددت الوزارة على أنه لا يتم النظر في رسائل القبول لدراسة تخصص أو جامعة غير مدرج على قائمة الوزارة المعتمدة، ولفت إلى تحديث القائمة سنوياً في شهر أكتوبر من كل عام وعليه يجب التدقيق على القائمة خلال فترة الموسم المرغوب الدراسة به، أو أن يبحث المتقدم عن التخصصات والجامعات الأعلى في التصنيف وعلى رأس القائمة في حال التخطيط المسبق.

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