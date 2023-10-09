«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تزود «الإمارات للتعليم المدرسي» بـ 22 ألف كتاب

المصدر: دبي - البيان

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قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 22 ألف كتاب لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، ليتم توزيعها على مجمعات زايد للتعليم المستحدثة في إطار مبادرة «عائلتي تقرأ».

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المؤسّسة بدعم قطاع التعليم وتعزيز القراءة والتعلم بين شرائح المجتمع المختلفة، وخاصة الشباب، إضافة إلى تقديم الدعم المستدام للمؤسسات التعليمية في الدولة، تماشياً مع أهداف المؤسسة لنشر المعرفة في المجتمع وتطوير قدرات الأفراد وتعزيز مهاراتهم من خلال توفير الفرص التعليمية لهم.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن مبادرة المؤسسة بتقديم 22 ألف كتاب لمؤسسة «تعليم» تأتي في سياق الحرص على دعم رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل قائم على المعرفة والتعليم وخلق أجيال مسلحة بالعلم بما يسهم في تطور المجتمع ومواكبته للتحديات العالمية.

وأوضح بن حويرب أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تدرك أهمية تمكين الشباب من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التفوق والتقدم، ومن هذا المنطلق تحرص المؤسسة على دعم التعليم من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير القدرات المعرفية للأفراد والمؤسسات على حد سواء. وأشار إلى أن هذه المبادرة سيكون لها مردود إيجابي على المجتمع، مبيناً أن المؤسسة ستواصل عملها على دعم التعليم في الدولة؛ كونه إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمع وتطوره.

يذكر أن مبادرة «عائلتي تقرأ» تهدف إلى نشر ثقافة القراءة بين أفراد الأسرة كجزء من جهود الدولة لتعزيز القراءة والمعرفة بما يؤدي إلى تطوير النمو الشخصي والمعرفي لأفراد الأسرة.

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