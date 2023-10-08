برنامج الاستدامة يستقطب طلبة جامعة زايد

المصدر: دبي - البيان

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تشارك جامعة زايد في معارض التعليم التي تنظم على مستوى الدولة خلال شهر أكتوبر الجاري. وتهدف هذه المشاركة إلى عرض البرامج الأكاديمية المتاحة واستقطاب الطلبة الدوليين الذين يتطلعون للانضمام إلى جامعة زايد. وتمنح هذه الفرصة الفريدة للطلبة فرصة التفاعل مع الخبراء والمتخصصين، حيث يمكنهم التعرف على إجراءات التسجيل واستكشاف أساليب التعليم المبتكرة المتبعة في الجامعة، إضافة إلى النصائح والإرشادات حول كيفية تحضير أنفسهم بشكل أفضل لمستقبلهم المهني المشرق.

وتأتي مشاركة جامعة زايد في معارض التعليم بعد تحقيقها رقماً قياسياً في الفصل الدراسي الحالي، حيث ازداد عدد الطلبة المسجلين في الجامعة بأكثر من ضعف العدد مقارنة بفصل الخريف في عام 2022. ومن بين البرامج التي سجلت نمواً ملحوظاً، سجل ارتفاع بنسبة 140% في أعداد الطلبة المسجلين في برنامج الاستدامة، وذلك نتيجة للتوجه المتزايد نحو الاهتمام بالبيئة في الدولة، خاصة مع اقتراب مؤتمر الأطراف COP28. ومن جهة أخرى، سجلت كلية الفنون والصناعات الإبداعية زيادة بنسبة ثلاث مرات في عدد الطلبة المسجلين مقارنة بفصل خريف 2022.

وأكد الأستاذ الدكتور مايكل آلن، نائب مدير جامعة زايد بالإنابة، «أن الطلب المتزايد على برامجنا الجامعية يعكس تفاني جامعة زايد في تحقيق التميز والابتكار المستمر. وندرك أهمية اختيار التخصص الجامعي للشباب، ومن ثم فإن مشاركتنا في المعارض الدولية للتعليم ضرورية لعرض برامجنا الأكاديمية والفرص التي نقدمها للطلبة، بهدف تأمين فرص العمل لهم بعد التخرج».

وطوال شهر أكتوبر، سيوجد فريق التسجيل والقبول في معرض نجاح في دبي وأبوظبي، ومعرض الإمارات للتعليم، الذي تديره تايمز للتعليم العالي، في أبوظبي ودبي، ومعرض التعليم الدولي في الشارقة.

وسيتمكن الطلبة من الاختيار بين 4 برامج «متداخلة التخصصات» للحصول على درجات علمية جديدة تهدف إلى منحهم نطاقاً أوسع من العلوم النظرية والتطبيقية لاستيعاب تخصصاتهم المختارة بالشكل الذي يضمن لهم المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل والارتقاء في حياتهم المهنية بعد التخرج، ويتم تدريسها باستخدام تقنيات التعلم المبتكر.

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