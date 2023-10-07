«هاكاثون الأرشيف» لطلبة المدارس والجامعات الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - وام

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ينظم كونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، «هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف» من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات الكونغرس.

ويستقطب «الهاكاثون»، الذي ينظم لأول مرة في تاريخ الكونغرس الدولي للأرشيف، طلبة المدارس والجامعات في الدولة، ويمنح الفائزين جوائز مجزية بقيمة 20 ألف دولار لفريق الجامعة الفائز و10 آلاف دولار لفريق المدرسة الثانوية الفائز.

وقال الدكتور عبدالله الريسي، رئيس اللجنة العليا التنظيمية لكونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة، إن كونغرس المجلس الدولي للأرشيف حريص على أن يكون منصة عالمية لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الأجيال الناشئة، ومن خلال تنظيم هذا «الهاكاثون» يتاح أمام طلبة المدارس والجامعات الفرصة لتقديم حلول علمية مبتكرة في قطاع الأرشيف بما يسهم في توسيع معارفهم وتنمية مداركهم.

وأضاف إن مسابقة الهاكاثون يديرها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأرشفة والسجلات، وتتضمن تحديات شيقة ذات الصلة بمجال الأرشفة، حيث تتمكن الفرق من المشاركة والاستفادة من توجيه ودعم الخبراء في هذا المجال مما يسمح لهم بالتوصل إلى حلول مبتكرة وغير مألوفة.

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