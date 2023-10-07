جامعة الوصل تعزز تبادل الخبرات بين طلبة الجامعات

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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نظم المجلس الطلابي في جامعة الوصل، حلقة وصل أخيراً، استضاف فيها كل من محمد عبدالكريم المر رئيس مجلس الجامعات والكليات لشرطة دبي، وعبدالله حسين الزعابي رئيس المجلس الطلابي في جامعة دبي، وتأتي الحلقة في إطار التعاون المشترك بين مجالس الطلبة بهدف نقل الخبرات والاستفادة من تجارب المجالس الطلابية في الجامعات الأخرى.

وأدارت الحلقة الطالبة أفنان إبراهيم من جامعة الوصل، حيث قدمت نبذة عن نشأة الجامعة وكلياتها والأقسام التابعة لها.

وأكد الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي أن الهدف من هذه الحلقات النقاشية هو التعرف على التفكير الإبداعي لطلبة الجامعة، ورفع أداء الطلبة ومستوى تحصيلهم الدراسي، إضافة إلى الكشف عن المبدعين، بما يجعلها ذات فائدة كبيرة للمجتمع.

وأضاف إن أهمية الحلقات النقاشية تكمن في ديناميكية ما يحدث فيها من حوار وحلول مطروحة، ناتجة عن خبرة وتأملات شخصية من الزملاء، .

وتحدث محمد المر عن تجربته في الانضمام للمجلس الطلابي، وقال إن رغبته في التطوع ومساعدة الآخرين والمبادرة كانت أولى الخطوات نحو نجاحه في رئاسة مجلس الجامعات والكليات بشرطة دبي.

ومن ناحيته قال عبدالله الزعابي: «إن سر نجاحه في رئاسة المجلس الطلابي هو مهارة التواصل مع الآخرين ومع إدارة الجامعة، وحبه لمساعدة الطلبة في التعرف على مشكلاتهم ومتابعتها والعمل على حلها».

وأضاف إن تنمية المهارات وتطويرها أصبحا ضرورة مطلوبة في سوق العمل الخاص ومؤسسات الدولة.

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