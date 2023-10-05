منصور بن محمد يشهد تخريج 455 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا في دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم"الخميس" احتفال كليات التقنية العليا في دبي بتخريج دفعة جديدة من خريجي وخريجات العام 2023 دفعة "قادة اليوم للغد" والذي أقيم في فندق جراند حياة دبي، حيث كرّم سموه 40 من الطلبة والطالبات المتميزين، ضمن الدفعة التي ضمت (455) خريجاً وخريجة، في تخصصات برامج الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية.

وفي هذه المناسبة، ألقى سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة مجلس أمناء كليات التقنية العليا، رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، مثمناً دعمهم اللامحدود لمسيرة الكليات على مدار أكثر من 35 عاماً.

وأعرب سعادة الدكتور فيصل العيان، خلال كلمته عن بالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه وتشريفه حفل تخريج طلبة كليات التقنية بدبي، وذلك في مستهل الحفل الذي حضره معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور أيوب كاظم، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا-دبي، وعدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور العيان في كلمته أن "النوعية" هي الرهان في سباق التميز، وأن أبناء الإمارات في كل مرحلة أثبتوا قدراتهم وجدارتهم بتحقيق إنجازات وصلت إلى عنان الفضاء، مشيراً إلى ان كليات التقنية العليا وهي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبتها دفعة "قادة اليوم للغد" ترى فيهم نموذجاً للكوادر النوعية التي ستعمل وتبدع من أجل وضع أسس مستقبل مستدام.

وأشار مدير مجمع كليات التقنية العليا إلى أنه في ضوء التزام الكليات في كل مرحلة بإعداد الكفاءات الوطنية المتميزة، جاءت التحولات الاستراتيجية في منظومتها التعليمية لترسم نموذجاً جديداً يؤكد ريادة الكليات في التعليم التطبيقي، بما يلبي الطموحات الوطنية ويواكب متغيرات سوق العمل، موضحاً أن استراتيجية الكليات اعتمدت الشمولية والتكاملية كركائز أساسية تفتح للطلبة خيارات تعليمية جديدة وفق قدراتهم وميولهم على مستوى برامج البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، بالإضافة إلى اعتماد شراكة فاعلة مع قطاعات العمل تمنحهم فرصاً نوعية في التدريب والتوظيف ليكونوا الخيار الأول لسوق العمل.

كذلك لفت د. العيان إلى أن أولى احتفالات التخريج هذا العام تصادف الاحتفاء باليوم العالمي للمُعلِم، معتبراً أنها فرصة ثمينة لتهنئة كل معلم وكل أستاذ تقديراً وعرفاناً لجهودهم ولعطائهم انطلاقا من أدوراهم المهمة كبناة للعقول ومربيّن للأجيال.

عقب ذلك أعلن سعادة العيان باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج (455) خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا في دبي دفعة العام الأكاديمي 2022/2023 "قادة اليوم للغد"، الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بجدارة واستحقاق، مباركاً لهم تخرجهم متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

وجاءت كلمة الخريجين لتعبر عن مشاعر الفرحة والفخر بالنجاح والتميز، مثمنين دعم القيادة الرشيدة وثقتها الغالية، معبرين عن عميق التقدير والعرفان لأساتذتهم ولكل من دعم نجاحهم وتفوقهم، ومؤكدين أنهم يجتمعون على حب الوطن والرغبة في أن يكونوا قادة للغد يصنعون الفارق الإيجابي ويبنون المستقبل المزدهر.

وتخلل حفل التخريج عرض فيديو قصير بعنوان "نحن نصنع المستقبل" والذي تناول كيفية إعداد كليات التقنية لخريجيها كقادة للغد في تخصصاتهم المختلفة وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات ليكونوا الخيار الأول لسوق العمل.

وفي ختام الحفل، اُلتقطت الصور التذكارية لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الخريجين الذين بارك لهم سموه نجاحهم وتخرجهم، متمنياً لهم كل التوفيق والتميز في حياتهم العملية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز