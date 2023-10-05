تكريم جامعة السوربون أبوظبي لأصحاب المساهمات القيمة

المصدر: أبوظبي- وام

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شهد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفل جامعة السوربون أبوظبي لتكريم فيروز ڤيلان رئيسة جمعية أصدقاء السوربون أبوظبي، والتي أنشأتها عام 2006، وجون بول ڤيلان، أحد أصحاب التبرعات الكريمة لجامعة السوربون أبوظبي، على دعمهم المستمر، وتبرعهم بلوحات فنية قيمة للجامعة.

ويأتي هذا الحفل، الذي حضره نيكولا نيمتشينو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة تعبيراً عن التزام الجامعة القوي برعاية الفنون، واحتضان الثقافات، حيث تم خلال الحفل تقديم عملين فنيين لفنانين عالميين كبيرين للجامعة، أحدهما للفنان الشهير بابلو بيكاسو، والثاني لبرنارد بافيت.

وقال معالي زكي أنور نسيبة: «تعد جامعة السوربون أبوظبي ومتحف اللوفر ركيزتين أساسيتين للتعاون البناء بين جمهورية فرنسا ودولة الإمارات، ونشكر السيدة فيروز على دعمها طوال السنوات الـ17 الماضية، فبفضل جهودها رسخت هذه الجامعة الفرنسية- الإماراتية حضورها ومكانتها».

وأعربت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، عن امتنانها وتقديرها للتبرع، الذي قدمه جون بول ڤيلان لمكتبة الجامعة.

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